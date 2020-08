Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: μαζικά κρούσματα σε γηροκομείο

Στο συγκεκριμένο γηροκομείο ζουν και εργάζονται περίπου 100 άνθρωποι. Εκτάκτως μεταβαίνει στην περιοχή ο Τσιόδρας.

Θετικοί στον ιό βρέθηκαν επτά ηλικιωμένοι, που φιλοξενούνται σε οίκο ευγηρίας της Θεσσαλονίκης και οι οποίοι μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Πρόκειται για πέντε άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας από 80 έως 92 ετών. Όλοι τους νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, στο απλό τμήμα νοσηλείας για COVID-19.

Αυτήν την ώρα, στο ίδιο τμήμα νοσηλεύονται συνολικά 21 ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει αρχίσει η ιχνηλάτηση των επαφών τους και έχουν υποβληθεί σε τεστ και τα περίπου 100 άτομα που ζουν και εργάζονται στον εν λόγω οίκο ευγηρίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30.

Με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, μαζί τον γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου.

Πηγή: Thestival.gr, ΕΡΤ