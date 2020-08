Πολιτική

Τουρκική προκλητικότητα: σε διπλωματική αντεπίθεση η Αθήνα

Αυστηρό μήνυμα από τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα και "καμπανάκι" για κίνδυνο ατυχήματος. Στο Ισραήλ την Πέμπτη ο Ν. Δένδιας. Συγκαλείται εκτάκτως το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ.

Η Αθήνα συνεχίζει τη διπλωματική της αντεπίθεση απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, ενώ αυστηρό μήνυμα στη γείτονα έστειλε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πατρίδα μας δεν απειλεί αλλά και δεν εκβιάζεται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Έκρουσε δε τον κώδωνα κινδύνου λέγοντας χαρακτηριστικά: Ας το γνωρίζουν όλοι: Ο κίνδυνος ατυχήματος καραδοκεί...

Ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ αναμένεται συνομιλία του και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Ελ Σίσι. Επίσης, μετά τις χθεσινές συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ε. Συμβουλίου Σ. Μισέλ και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ, καθώς και του Νίκου Δένδια με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Κύπρου και του Μπαχρέιν, δρομολογήθηκε και ορίστηκε για την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στη Βιέννη, συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η άμεση ανταπόκριση της αμερικανικής πλευράς στο αίτημα της Ελλάδας, μόλις μια ημέρα μετά τη σαφή τοποθέτηση του State Department, είναι ενδεικτική της εδραιωμένης αντίληψης εταίρων και συμμάχων για την τουρκική παραβατικότητα.

Αντίληψη η οποία αντικατοπτρίζεται και στην ξεκάθαρη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ισραηλινή διπλωματία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την οποία εκφράζεται πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες της και το δικαίωμά της να οριοθετεί την ΑΟΖ της. Οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ αναπτύσσονται διαρκώς και έχει καλλιεργηθεί μια σημαντική συναντίληψη για τα θέματα της περιοχής μας. Υπενθυμίζεται δε και η συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 ομού με τις ΗΠΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών θα ταξιδέψει αύριο στο Ισραήλ, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό B. Netanyahu, ενώ θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Gabi Ashkenazi. Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, καθώς και στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε διμερές επίπεδο, και στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-ΗΠΑ). Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας συνέχισε τις επαφές του με σημαντικές χώρες της περιοχής, καθώς είχε σήμερα νεότερες συνομιλίες με τους ομολόγους του της Κύπρου, των ΗΑΕ, του Ισραήλ και της Αυστρίας, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα σήμερα συνομιλία με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε άμεσα αποδεκτό το αίτημα της Ελλάδας να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών με αντικείμενο τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την προτεραία, στη σχετική του επιστολή προς τον ΥΕ/ΑΕ Jοsep Borrell, ο Νίκος Δένδιας είχε ζητήσει να συζητηθεί η δέουσα αντίδραση της ΕΕ έναντι της κλιμακούμενης τουρκικής παραβατικότητας. Στην ίδια επιστολή, ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι η υπαναχώρηση της Τουρκίας από το διάλογο με την Ελλάδα, τον οποίο διευκόλυνε η Γερμανία, έγινε υπό το πρόσχημα της σύναψης της ελληνο-αιγυπτακής συμφωνίας, μιας καθόλα νόμιμης συμφωνίας.

Περαιτέρω, ο Ν. Δένδιας καταρρίπτει τις έωλες προφάσεις της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι ήταν πασίδηλο πως Ελλάδα και Αίγυπτος βρίσκονταν επί μακρόν σε διαπραγματεύσεις που βρίσκονταν πολύ κοντά σε θετική κατάληξη. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει, η συμφωνία με την Αίγυπτο, όπως και η προγενέστερη με την Ιταλία, συνομολογήθηκαν με καλή πίστη, μεταξύ κυρίαρχων κρατών, στη βάση του δικαίου της θάλασσας και των αρχών που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, βρίσκοντας ούτως αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις στα για χρόνια ανεπίλυτα αυτά ζητήματα. Η συμφωνία με την Αίγυπτο, δε, με τον τρόπο που συνήφθη, αφήνει σκοπίμως χώρο για ανάλογες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες στο μέλλον και με άλλες χώρες της περιοχής, τονίζει ο κ. Δένδιας. Στην επιστολή του Έλληνα υπουργού επισημαίνεται ότι η Τουρκία, που επεδίωκε να εργαλειοποιήσει το διάλογο με την Αθήνα με στόχο να νομιμοποιήσει τετελεσμένα που ήθελε να δημιουργήσει με το διαβόητο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο με την κυβέρνηση της Τρίπολης, έδειξε την ενόχλησή της επιστρέφοντας στις γνωστές παραβατικές τακτικές της. Απέστειλε το Oruc Reis για έρευνες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, εντείνοντας έτι περαιτέρω την πολιτική κλιμάκωσης που ακολουθεί με τις γνωστές πρακτικές παραβίασης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Κ-Μ της ΕΕ, εξωθώντας την Ελλάδα να λάβει αναγκαία μέτρα.





Η κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας επεκτάθηκε και στον ΟΗΕ, δια της επιστολής της Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ προς τον ΓΓΗΕ A. Guterres. Στην συγκεκριμένη επιστολή, καταγγέλεται η Τουρκία για τη σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων και την υπονόμευση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για την κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στην υφαλοκρηπίδα της. Η Ελληνίδα διπλωμάτης τονίζει και αυτή, μεταξύ άλλων, την προσχηματική υπαναχώρηση της Τουρκίας από τις διερευνητικές επαφές. Ανάλογη επιστολή απέστειλε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ προς τον ΓΓ ΝΑΤΟ, J. Stoltenberg.

Υπενθυμίζεται ότι το μπαράζ διπλωματικών ενεργειών εκτυλίσσεται από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης της παράτυπης τουρκικής Navtex για παράνομες σεισμικές έρευνες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα με ανακοίνωσή του και την διενέργεια διαβήματος στην Άγκυρα, ενώ ακολούθησε αυστηρότατη δήλωση του Νίκου Δένδια, καλώντας την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Λίγο μετά τις 19:20 την Τετάρτη το τουρκικό ωκεανογραφικό, Ορούτς Ρέις, βρίσκεται εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, κινούμενο πλέον μέσα στο πεδίο της κυπριακή ΑΟΖ. Το “Oruc Reis” συνοδεύεται από βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και οι κινήσεις τους παρακολουθούνται από μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.