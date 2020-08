Κοινωνία

Συνελήφθη γιατρός δημόσιου νοσοκομείου για “φακελάκι”

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απαίτησε 500 ευρώ από ασθενή για να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση.

Ιατρός γυναικολόγος, σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής, συνελήφθη την Τετάρτη, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος του για δωροληψία.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, ο γιατρός απαίτησε από ασθενή 500 ευρώ για να πραγματοποιήσει ιατρική χειρουργική επέμβαση.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή του προσημειωμένου χρηματικού ποσού σε χώρο του νοσοκομείου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.