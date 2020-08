Πολιτική

Βαρβιτσιώτης στον ΑΝΤ1: περιμένουμε την καταδίκη της Τουρκίας (βίντεο)

H Ελλάδα ζητά από την ΕΕ έμπρακτη αλληλεγγύη, τόνισε στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις.

Την καταδίκη της Τουρκίας στο αυριανό συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ περιμένει η χώρα μας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

"Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να εκφραστεί από την Ε.Ε η γνωστή της θέση: ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας και συμπεριφοράς" είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Πρόσθεσε δε ότι Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση έμπρακτη αλληλεγγύη!

Όπως σημείωσε, η ελληνική διπλωματία έχει λειτουργήσει ψύχραιμα και με σοβαρότητα, χτίζοντας όλες τις δυνατές συμμαχίες, όπως στην περίπτωση της συμφωνίας με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι είναι μια χώρα που ξέρει να διαπραγματεύεται, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός.

Η Ελλάδα εξάλλου «ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνομιλεί καθημερινά σχεδόν με όλους τους εταίρους της», όπως ανέφερε, και γι’ αυτό το «έκτακτο συμβούλιο είναι αποτέλεσμα των διπλωματικών πιέσεων της Ελλάδας, η οποία ζήτησε να συγκληθεί το ΣΕΥ αύριο εκτάκτως, ακριβώς για να σταλεί ένα μήνυμα προς την τουρκική συμπεριφορά και προκλητικότητα, ότι δεν γίνεται αποδεκτή από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για την συνομιλία Μητσοτάκη – Μέρκελ, ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός της εξέθεσε τις ελληνικές θέσεις, δηλαδή ότι η Ελλάδα δέχεται μια προκλητική συμπεριφορά από πλευράς της Τουρκίας και ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος με την απειλή κανονιοφόρων.

Κύκλος διπλωματικών επαφών Βαρβιτσιώτη με Ευρωπαίους ομολόγους του

Σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με ομολόγους του υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σήμερα, ενόψει της προετοιμασίας της αυριανής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα συμμετάσχει μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Βαρβιτσιώτης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις τρέχουσες εξελίξεις και την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός μετέφερε επίσης στους Eυρωπαίους ομολόγους του το χθεσινό μήνυμα αποφασιστικότητας και σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συνομιλητές του, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετέφεραν στον υπουργό μηνύματα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και υποστήριξης.