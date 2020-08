Πολιτική

Μισέλ σε Ερντογάν: Η ΕΕ στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου

Για την τουρκική προκλητικότητα ενημέρωσε τον Σαρλ Μισέλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται πλήρως στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου" τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον πρόεδρο της Τουρκίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΕ.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Σαρλ Μισέλ καταδίκασε τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης Σάρατζ της Λιβύης και της Τουρκίας και κάλεσε για αποκλιμάκωση της έντασης και αποφυγή των προκλήσεων.

Επιπροσθέτως, ο κ. Μισέλ, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, επεσήμανε ότι " η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη". Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι "τα ζητήματα λύνονται μέσω του διαλόγου".

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξάλλου και εκείνος τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μισέλ. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τουρκική προκλητικότητα ενόψει της αυριανής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.