Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπάει τον θάνατο στο Μεξικό

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν το ορόσημο των 500.000.

Στο Μεξικό ξεπεράστηκε χθες Πέμπτη το ορόσημο των 500.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλες 7.371 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολό τους να ανέρχεται πλέον σε 505.751.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 627 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας να φθάνει τους 55.293 νεκρούς ως αυτό το στάδιο.

Στελέχη της μεξικανικής κυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό στην πραγματικότητα μάλλον είναι πολύ υψηλότερος από τις περιπτώσεις που έχουν ανακοινωθεί μετά την επιβεβαίωσή τους με εργαστηριακές εξετάσεις.

Το Μεξικό καταλαμβάνει την 3η θέση της μακάβριας παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.