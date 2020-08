Κοινωνία

Τεστ για κορονοϊό στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας

Εντολή για άμεσο επιδημιολογικό δειγματοληπτικό έλεγχο των ταξιδιωτών, έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Ειδική δράση θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στα δύο μεγάλα λιμάνια του Πειραιά και του Ραφήνας, την Κυριακή 16 Αυγούστου, με εντολή του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των ταξιδιωτών, που επιστρέφουν από τις διακοπές, ώστε να προασπίσουν κατά την επάνοδό τους στην Αττική το κοινωνικό σύνολο από την τυχόν διασπορά ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον τους ή στην κοινότητα και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

Ειδικά κλιμάκια του Συντονιστικού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τα οποία εδώ και τρεις μήνες πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για COVID-19 στην Αττική, (πάνω από 3.000 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί), θα βρίσκονται από το πρωί της Κυριακής και μέχρι τη δύση του Ηλίου στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας για επιδημιολογικό δειγματοληπτικό έλεγχο στους ταξιδιώτες. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα είναι τυχαιοποιημένος.

Παράλληλα, εθελοντές θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό με οδηγίες προφύλαξης για τη μη διασπορά της επιδημίας, ενημερώνοντας με λεπτομέρεια τους ταξιδιώτες για τους κινδύνους μετάδοσης της COVID -19 στην κοινότητα. Έμφαση δίνεται για τις περιπτώσεις ασυμπτωματικών φορέων και δραστηριοτήτων, που κατά την διάρκεια του ταξιδιού ενδέχεται να έχουν εκθέσει σε αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης της νόσου τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στους ελέγχους τόνισε: «Η Περιφέρεια Αττική με στοχευμένες δράσεις έχει θέσει τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες της σε συναγερμό, ώστε να αναχαιτισθεί η έκρηξη της επιδημίας που παρατηρείται στην επικράτεια, αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Δεκαπενταύγουστο.

Για αυτό σπεύδουμε, από την πρώτη μέρα επιστροφής των εκδρομέων στο λεκανοπέδιο να ελέγξουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε για την ατομική ευθύνη που απαιτείται από όλους μας και τη μέριμνα για την προφύλαξη των πόλεων μας από την τρομερή επιδημία.

Θα σταθούμε φρουροί στις πύλες εισόδου της χώρας, αλλά και μέσω τηλεφωνικού κέντρου 1110 που ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των πολιτών επί 24ώρου βάσεως, θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».