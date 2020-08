Οικονομία

Πολωνία - κορονοϊός: ύφεση για πρώτη φορά μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος!

Η Πολωνία μπήκε και επισήμως σε ύφεση, για πρώτη φορά μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, αφού το ΑΕΠ της υποχώρησε κατά 7,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε ετήσια βάση και κατά 8,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (GUS).

Κατά το πρώτο τρίμηνο το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 0,4% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο, ήταν όμως αυξημένο κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Στην εκτίμηση του GUS για το δεύτερο τρίμηνο λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της πανδημίας και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με το Πολωνικό Ινστιτούτο Οικονομίας (PIE), ένα κέντρο αναλύσεων που εξαρτάται από την κυβέρνηση, η πολωνική οικονομία δεν έχει πληγεί από την πανδημία τόσο όσο εκείνη των γειτονικών χωρών. Η Πολωνία, μια χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι μακράν η μεγαλύτερη οικονομία της ανατολικής Ευρώπης.