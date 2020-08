Πολιτική

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ υπό τη σκιά της τουρκικής παραβατικότητας

Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα εκδοθεί ανακοίνωση, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου. Υπέρ των κυρώσεων Αυστρία και Γαλλία. «Σιγή ιχθύος» από την Ιταλία.

Της Μαρίας Αρώνη

Υπό τη σκιά της τουρκικής παραβατικότητας στην ελληνική ΑΟΖ, συνεδριάζει αυτήν την ώρα, εκτάκτως, κατόπιν ελληνικού αιτήματος, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όπως ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος της Κομισιόν, «οι Υπουργοί εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να προετοιμάσουν το έδαφος για πιθανά βήματα που πρέπει να ληφθούν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστεί η κατάσταση χωρίς καθυστέρηση.»

Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης δεν θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου. Είναι «τεχνικά αδύνατο», ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο θα αρκεστεί σε μια ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Σημειώνεται, ότι εκτός από το ζήτημα της Τουρκικής παραβατικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν για την κατάσταση στο Λίβανο και στη Λευκορωσία.

Εντύπωση έκανε το γεγονός ότι λίγο πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης των ΥΠΕΞ της ΕΕ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε, μέσω του twitter, στην ανάγκη επιβολής κυρώσεων κατά όσων παραβιάζουν τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε πιθανές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας. Το γεγονός αυτό, απέφυγε να σχολιάσει εκπρόσωπος της Επιτροπής, όταν ρωτήθηκε σήμερα από δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ θα διαπιστωθεί αν υπάρχει ομοφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Πέραν της Γαλλίας και της Αυστρίας, άγνωστο παραμένει αν και άλλες χώρες είναι θετικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση της Ιταλίας για παράδειγμα, τηρεί σιγή ιχθύος όσον αφορά τις εξελίξεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Από την πλευρά της, η Γερμανία που είναι και η προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, κάνει λόγο για ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης, μέσω του απευθείας διαλόγου των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφεν Σέιμπερτ τόνισε σήμερα από το Βερολίνο, ότι πρέπει να γίνει ό,τι χρειαστεί για να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι σημαντικό, οι δύο εμπλεκόμενες χώρες σε αυτή τη θαλάσσια διένεξη να ξαναρχίσουν τον απευθείας διάλογο.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι το Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ είχε αναθέσει τον περασμένο Ιούλιο στον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, να ετοιμάσει μια λίστα με αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εάν η γειτονική χώρα συνεχίσει τις παραβατηικές της ενέργειες στην ελληνική ΑΟΖ. Η λίστα με τις πιθανές κυρώσεις αναμένεται να παρουσιαστεί στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ που θα γίνει στις 27 και 28 Αυγούστου στο Βερολίνο.

Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μία ακόμα προκλητική δήλωση για το σκηνικό έντασης με την Ελλάδα.

«Δε μπορούν να συνεχιστούν οι παρενοχλήσεις. Αν συνεχιστούν θα απαντήσουμε με πολλαπλάσιο τρόπο. Το Ορούτς Ρέις θα συνεχίσει τις έρευνες μέχρι 23 Αυγούστου. Με τη Μέρκελ μιλήσαμε και μου ζήτησε να ρίξουμε τους τόνους. Συμφωνήσαμε να δείξουμε καλή διάθεση. Ελπίζω να συμφώνησε το ίδιο και με τον Μητσοτάκη, με τον οποίο μίλησε» είπε ο Ερντογάν.

Παρόμοια ήταν και η δήλωση του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Δεν θέλουμε ένταση, όμως η Ελλάδα πρέπει να συμπεριφερθεί με κοινή λογική. Μην κάνει όπως έκανε πριν δυο μέρες και επιχείρησε να παρενοχλήσει το Ορούτς Ρέις. Θα πάρει την κατάλληλη απάντηση. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τις χώρες της Μεσογείου.