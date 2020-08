Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα ρεκόρ κρουσμάτων σε Παρίσι και Λονδίνο

Χιλιάδες νέα κρούσματα σε 24 ώρες, καταγράφοντας νέο υψηλό ημέρας μετά την άρση του lockdown.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα 2.846 νέα κρούσματα κορονοϊού για τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφοντας ένα νέο υψηλό ημέρας μετά την άρση του lockdown για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο κι ανεβάζοντας το σύνολο των μολύνσεων από τη νόσο Covid-19 στα 212.211.

Λίγο νωρίτερα, η Βρετανία είχε καταγράψει 1.441 θετικά τεστ COVID-19, τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό από τη 14η Ιουνίου, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούν το όριο των 1000 τις πέντε από τις έξι τελευταίες ημέρες στη χώρα.