Οικονομία

Κτηματολόγιο: καθυστερήσεις και πρόστιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με στοιχεία της "Ελληνικό Κτηματολόγιο" μέχρι στιγμής έχει κτηματογραφηθεί το 33% της χώρας.

Η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται πως επηρέασε και το Κτηματολόγιο, με αρκετούς νομούς της χώρας να παρουσιάζουν ιδιαιτέρως υψηλή συμμετοχή και με άλλους αδικαιολογήτως χαμηλή, όπως αναφέρει η "Καθημερινή".

Πρόστιμα αναμένεται να επιβληθούν σε όσους δεν φρόντισαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που οι ιδιοκτησίες πέρασαν στην κυριότητα του δημοσίου.

Πρόσθετη καθυστέρηση θα φέρει και η αναθεώρηση των δασικών χαρτών που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Σύμφωνα με στοιχεία της "Ελληνικό Κτηματολόγιο" μέχρι στιγμής έχει κτηματογραφηθεί το 33% της χώρας.

Ως μία μεγάλη μεταρρύθμιση με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων, την προστασία της ιδιοκτησίας, αλλά και του περιβάλλοντος χαρακτήρισε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

«Το νομοσχέδιο είναι υπέρ μίας Ευρωπαϊκής Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Μεταξύ άλλων με το νέο νομοσχέδιο, από τέλος Οκτωβρίου, το πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ και εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την αξία του ακινήτου αλλά και από το μέγεθος της καθυστέρησης. Η ενεργοποίηση των προστίμων θα γίνει αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα ακολουθήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.

«Δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουμε κανέναν ιδιοκτήτη» διεμήνυσε ο κ. Χατζηδάκης. Ωστόσο το μέτρο αυτό κρίνεται απαραίτητο για να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή η κτηματογράφηση στη χώρα μας.