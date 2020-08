Κοινωνία

Χειροπέδες σε διακινητές παράνομων μεταναστών

Πώς έπεσαν στα χέρια αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.

Τέσσερις διακινητές παράνομων μεταναστών συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής και νωρίς το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Με αυτόν τρόπο, απετράπη η παράνομη μεταφορά, συνολικά, 31 μεταναστών από Πακιστάν, Αφγανιστάν και Συρία.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές εντόπισαν σε διαφορετικούς χρόνους, σε δύο περιπτώσεις στην Εγνατία Οδό και σε μία περίπτωση στην Π.Ε.Ο. Καβάλας- Θεσσαλονίκης, τρία οχήματα, τα οποία αφού ακινητοποίησαν με τη συνδρομή περιπολικών, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό τους βρίσκονταν συνολικά 31 αλλοδαποί, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Συνολικά, συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί διακινητές, ηλικίας 21 και 58 ετών από το Πακιστάν και 30 και 24 ετών από τη Συρία σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν σχετικές δικογραφίες από αστυνομικούς των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Αγίου Αθανασίου, ενώ στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το ένα όχημα μεταφοράς ήταν κλεμμένο και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.