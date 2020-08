Κοινωνία

Θρίλερ με τον εντοπισμό νεκρού άνδρα (βίντεο)

Βρέθηκε δεμένος με μονωτική ταινία σε αγροτική κατοικία.

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε αγροτική κατοικία κοντά στο χωριό Ίναχος, μέσα στον κάμπο της Αργολίδας, το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, πρόκειται για έναν 60χρονο.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε φίλος του και ειδοποίησε την αστυνομία. Ήταν πεσμένος στο πάτωμα και δεμένος με μονωτική ταινία.

Το Τμήμα Ασφαλείας Άργους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας που ερευνά την υπόθεση, εξετάζει ως το πιο πιθανό ενδεχόμενο την ληστεία μετά φόνου.