Europa League: Έπιασε θέση στον τελικό η Σεβίλλη

Από την τηλεόραση θα δουν οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον μεγάλο τελικό.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Σεβίλλη νίκησε 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Κολονία, στον ημιτελικό του Europa League και προκρίθηκε στον τελικό της 21ης Αυγούστου. Εκεί, η πολυνίκης του θεσμού θα διεκδικήσει το έκτο τρόπαιό της, με αντίπαλο την Ιντερ ή τη Σαχτάρ Ντόνεστκ που θα αναμετρηθούν το βράδυ της Δευτέρας (17/8), στον δεύτερο ημιτελικό.

Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες με πέναλτι που κέρδισε ο Μαρσιάλ που ανατράπηκε στην περιοχή από τον Ντιέγκο Κάρλος. Η Σεβίλη ισοφάρισε στο 66΄ με τον Σούσο να γίνεται παραλήπτης της σέντρας του Ρεγκιλόν και να νικάει στην κλειστή γωνία τον Ντε Χέα.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες της Γιουνάιτεντ μπήκαν αποφασισμένοι να κυριαρχήσουν, όμως έπεσαν πάνω στον Μπόνο! Ο Αλγερινός γκολκίπερ της Σεβίλης ήταν ανίκητος, αποκρούοντας διαδοχικά τετ-α-τετ των Μαρσιάλ, Γκρίνγουντ και κρατώντας «όρθια» την ομάδα του, παρότι η άμυνά της «έμπαζε» από παντού. Οι διορθωτικές κινήσεις του Λεπετέγκι έφεραν αποτέλεσμα, οι Ισπανοί ισορρόπησαν το ματς, όμως δεν είχαν δημιουργήσει ούτε μία φάση. Τελικά, εκμεταλλεύτηκαν μια τραγική ολιγωρία του Λίντελοφ, ο οποίος αντέδρασε εντελώς λανθασμένα στη σέντρα του Χεσούς Νάβας, αφήνοντας αμαρκάριστο τον Ντε Γιονγκ στην «καρδιά» της άμυνας. Ο Ολλανδός είπε «ευχαριστώ» και με κοντινό πλασέ στο 78΄, έστειλε στον τελικό τη Σεβίλη, με μία και μοναδική ευκαιρία σε όλο το β΄ ημίχρονο!

Όσο για τους «κόκκινους διαβόλους», ο Σόλσκιερ βλέπει να υψώνεται μπροστά του μια «κατάρα», καθώς η σημερινή ήταν η τρίτη ήττα της ομάδας του σε ημιτελικό στην εφετινή σεζόν. Στην ίδια φάση αποκλείστηκε τόσο στο Κύπελλο Αγγλίας, όσο και στο League Cup. Εναντίον της Σεβίλλης φέρει κι ο ίδιος μεγάλη ευθύνη, από τη στιγμή που άφησε τη Γιουνάιτεντ χωρίς αλλαγή μέχρι το 87΄...

Οι συνθέσεις:

ΣΕΒΙΛΛΗ (Ζουλέν Λοπετέγκι): Μπουνού, Χεσούς Νάβας, Κουντέ, Ντιέγκο Κάρλος, Ρεγκιλόν, Μπανέγα, Φερνάντο, Ζορντάν (87΄ Γκούντελι), Σούσο (74΄ Βάσκες), Εν-Νεσίρι (56΄ Ντε Γιονγκ), Οκάμπος (56΄ Μουνίρ)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ (Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ): Ντε Χέα, Γουίλιαμς (87΄ Φοσού Μενσά), Μαγκουάιρ, Λίντελοφ, Γουάν-Μπισάκα (87΄ Τζέιμς), Φρεντ, Πογκμπά, Μπρούνο Φερνάντες, Ράσφορντ (87΄ Μάτα), Γκρίνγουντ (90+3΄ Ιγκάλο), Μαρσιάλ