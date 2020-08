Κόσμος

Μογκαντίσου: “λουτρό” αίματος από ισλαμιστές σε ξενοδοχείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί κατά την επίθεση των τρομοκρατών σε τουριστικό παραθαλάσσιο ξενοδοχείο.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, μεταξύ αυτών οι πέντε δράστες, σκοτώθηκαν όταν ισλαμιστές τρομοκράτες εισέβαλαν σε ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσου, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και την αστυνομία.

Η πολιορκία έληξε έπειτα από 3 ώρες και σφοδρές ανταλλαγές πυροβολισμών μεταξύ των ενόπλων της οργάνωσης Σεμπάμπ και των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ είχε ξεκινήσει με την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στην είσοδο του ξενοδοχείου, είπε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ίσμαελ Μουκτάρ Ομάρ.

Μεταξύ των 12 θυμάτων ήταν δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τρεις φρουροί ασφαλείας του ξενοδοχείου, τέσσερις άμαχοι και άλλοι τρεις αγνώστου ταυτότητας άνθρωποι, ανέφερε στο dpa ο αστυνομικός Άχμεντ Μπασάνε.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας Μοχάμεντ Αμπντουλαχί Φαρμάτζο καταδίκασε την επίθεση.

«Οι τρομοκράτες θέλουν να προκαλέσουν απόγνωση στην κοινωνία μας… Τέτοιες σατανικές πράξεις δεν θα μας αποτρέψουν από το να οδηγήσουμε τη χώρα προς την πρόοδο», τόνισε ο Σομαλός πρόεδρος σε μια ανακοίνωση.