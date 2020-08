Πολιτισμός

Εντυπωσιακό βίντεο: Πλοίο “χαιρετά” την Παναγιά Λατομίτισσα

Το «Νήσος Σάμος» απέδωσε τιμές στην Παναγιά Λατομίτισσα. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου το «Νήσος Σάμος» περνώντας από την Χίο έστειλε τον δικό του χαιρετισμό στην Παναγιά την Λατομίτισσα, την γνωστή εκκλησία που υπάρχει στο νησί.,λόγω Δεκαπενταύγουστου.

Οι φωτοβολίδες που έριξε στον νυχτερινό ουρανό έκαναν το θέαμα εντυπωσιακό.



Πηγή: chiosin.gr