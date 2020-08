Αθλητικά

Ύμνοι Κλοπ για Τσιμίκα

Ενθουσιασμένος δηλώνει ο προπονητής των πρωταθλητών της Premier League. Δείτε πως χαρακτήρισε τον διεθνή Έλληνα αμυντικό.

«Όταν είδα τον Κώστα (Τσιμίκα) για πρώτη φορά σκέφτηκα: «είναι δυνατό να έχω κάποιον σαν αυτόν;»

Ο Γιούργκεν Κλοπ, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ (Liverpoolfc.com) από την Αυστρία, όπου βρίσκεται με την πρωταθλήτριας Αγγλίας για προετοιμασία, σημείωσε για μία ακόμα φορά τον ενθουσιασμό του για τη απόκτηση του Έλληνα διεθνή αμυντικού από τον Ολυμπιακό.

Ο Γερμανός προπονητής , κοιτώντας μπροστά στη σεζόν 2020-21, εξήγησε πώς η παρουσία του Έλληνα άσου μπορεί να βοηθήσει την Λίβερπουλ.

«Ο Κώστας είναι μια μεταγραφή που δείχνει ακριβώς αυτό που ψάχνουμε, τι χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Κλοπ από το ξενοδοχείο που μένει η ομάδα. «Νομίζω ότι η αριστερή πλευρά δεν ήταν μια θέση όπου οι άνθρωποι θα είχαν σκεφτεί, ότι χρειαζόμαστε έναν άλλο παίκτη. Δούλεψε αρκετά καλά, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα ρίσκο ή πρέπει να πάρουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ρίσκα. Οι δικοί μας πλάγιοι, με τον τρόπο που παίζουμε είναι τόσο σημαντικοί με τις δεξιότητες που έχουν, την ταχύτητα που έχουν, αυτά που κάνουν», πρόσθεσε.

«Σίγουρα, δεν είναι ο πιο έμπειρος παίκτης επειδή ξεκίνησε λίγο αργότερα μια σωστή καριέρα. Αλλά τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, είναι πραγματικά σε σωστό δρόμο και τότε άρχισε να χτίζει την καριέρα του προφανώς. Είχαμε μια συνομιλία και ήταν πολύ, πολύ θετικός σχετικά με αυτό, γνωρίζοντας ότι έχουμε ήδη έναν παγκόσμιας κλάσης full-back», συμπλήρωσε ο Κλοπ.

«Θα είναι πιθανότατα η πιο έντονη σεζόν στη ζωή μας. Και εξαιτίας του κορονοϊού, δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε τέλεια γιατί η αγορά δεν είναι έτσι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα είναι τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μάλλον θετικοί παρά αρνητικοί σχετικά με την κατάσταση στον κόσμο εκεί έξω, αλλά πρέπει ακόμη να εργαστούμε γι αυτό και πρέπει ακόμη να περιμένουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να καλύψουμε κάθε πιθανό πρόβλημα που έχουμε. O Ρόμπερτσον και ο Άρνολντ, για παράδειγμα δεν μπορούν να παίξουν κάθε σεζόν 50 και πλέον παιχνίδια, θα περιόριζε την καριέρα τους, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε αυτή τη σωστή επιλογή και είναι σωστή επιλογή. Είναι ένας σούπερ τύπος, ένα πολύ σίγουρο αγόρι, αναιδής και αν θέλετε, να τον παρακολουθήσετε στο YouTube, πιθανότατα οι περισσότεροι υποστηρικτές μας το έχουν ήδη κάνει. Θα έλεγα πολύ συναρπαστικός».