Βόλος: μεταγραφικό… μπαμ με Νίνη

Ο διεθνής μέσος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια.

Την απόκτηση του Σωτήρη Νίκη ανακοίνωσε ο Βόλος. Ο διεθνής μέσος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια και ευελπιστεί να βοηθήσει τη νέα του ομάδα, αλλά και να κάνει «restart» στην καριέρα του.

Ο Νίνης βρίσκεται ήδη στην Πορταριά και έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου μέσου Σωτήρη Νίνη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Πορταριά και ακολουθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο Σωτήρης Νίνης έκανε σπουδαία καριέρα στον Παναθηναϊκό, ενώ το 2012 μεταγράφηκε στην Πάρμα. Ακολούθησε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και πάλι, οι βελγικές Σαρλερουά και Μαλίν και οι Ισραηλινές Μακάμπι Πετάχ Τίκβα και Χάποελ Ασκελόν.

Επίσης, ο Σωτήρης Νίνης έχει φορέσει 33 φορές τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας.