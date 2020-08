Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: δεν υπάρχει απόκρυψη κρουσμάτων

«Το ΕΣΥ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει την πανδημία», τόνισε ο Κοντοζαμάνης.

Είμαστε σε καλύτερο επιδημιολογικό επίπεδο από πολλές άλλες χώρες, αλλά αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες, τα πράγματα θα πάρουν πολύ δύσκολη τροπή, δήλωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς στην σημερινή ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα μας.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι το 83% των νέων κρουσμάτων covid-19 είναι εγχώρια και οφείλονται σε μη τήρηση των μέτρων σε χώρους με υψηλή συνάθροιση και μόνο το 17% είναι εισαγόμενα, απαντώντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν ευθύνεται το άνοιγμα του τουρισμού στην έξαρση της επιδημίας. Μάλιστα επισήμανε χαρακτηριστικά ότι από την 1η Ιουλίου έχουν βρεθεί 615 θετικά κρούσματα σε 319.379 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και έχουν εισέλθει συνολικά 2.592.853 άτομα.

Επίσης ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι:

-Υπάρχει άνοδος των κρουσμάτων στις νεότερες ηλικίες γεγονός που επέβαλε τα έκτακτα μέτρα.

-Είναι αστήρικτη και παντελώς αβάσιμη η φημολογία και οι δημόσιες συζητήσεις για εκατοντάδες αδήλωτα κρούσματα. «Κανένα εργαστήριο δεν θα διακινδύνευε να χάσει την άδεια του και όλα ελέγχονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα», τόνισε ο υφυπουργός.

-Είμαστε που μακριά από ένα γενικό lockdown σε μητροπολιτικές περιοχές, αλλά όπου χρειαστεί θα λαμβάνονται μέτρα οριζόντια σε τοπικό επίπεδο.

-Για την Πάρο και Αντίπαρο: Δεν υπάρχει λόγος πανικού, χρειάζεται ψυχραιμία και τήρηση των μέτρων. «Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο» είπε ο υφυπουργός.

-Για τους ελέγχους που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων τόνισε ότι συνεχίζονται και μέχρι στιγμής τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν διενεργηθεί 652 έλεγχοι με 26 παραβάσεις και έχουν κλείσει καταστήματα στα δύο νησιά για συνολικά 90 ημέρες.

-Η πανδημία δεν παρουσιάζει σημεία υποχώρησης λόγω εποχής και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ειδικό πρωτόκολλο για τους χώρους εργασίας ενώ θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για το τι θα γίνει με τα σχολεία.

«Μέσα στην πανδημία χτίζουμε το νέο σύστημα υγείας» επισήμανε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε πως «αντιμετωπίσαμε την επιδημία με επιτυχία και επιστρέψαμε στην κανονικότητα έχοντας θωρακίσει το σύστημα υγείας» επισημαίνοντας «Βέβαια προέχει η ευλαβική τήρηση των μέτρων».

Προανήγγειλε την προκήρυξη, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, 400 νέων θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ΜΕΘ όλης της χώρας και προσλήψεις 1.650 νοσηλευτών επείγουσας ιατρικής. Σημείωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν στη διάθεση τους τα απαραίτητα μέσα για την προστασία τους και διαβεβαίωσε ότι «υπάρχουν αποθέματα σε όλα τα είδη ατομικής προστασίας στα νοσοκομεία». Παράλληλα, τόνισε ότι όλα τα νοσοκομεία διαθέτουν επάρκεια όλων των φαρμάκων που απαιτούνται για την νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό

Ερωτηθείς για το αν ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα κατά την επιστροφή των υγειονομικών από τις άδειες τους στους χώρους εργασίας, τόνισε: «Έχουμε δώσει τις απαραίτητες οδηγίες ώστε όλοι όσοι επιστρέφουν στις υγειονομικές δομές να υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο για τον κορονοϊό. Πρώτο μας μέλημα είναι να κρατήσουμε "καθαρά" τα νοσοκομεία και να προστατεύουμε τους εργαζόμενους».

Σε ερώτηση για τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων τόνισε: «Το αν είναι 8 ή 10 φορές περισσότερα τα κρούσματα σε σχέση με αυτά που ανακοινώνονται είναι εικασία και επιστημονική εκτίμηση. Δεν έχουμε αρνηθεί σε κανέναν να κάνει τεστ, που θυμίζω ότι είναι δωρεάν».

Μιλώντας για τα τεστ και τη σημασία τους στην παρακολούθηση της επιδημίας στη χώρα μας, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι από τα 800 τεστ μοριακού ελέγχου που γινόταν ημερησίως στην αρχή της επιδημίας στη χώρα μας, σήμερα έχουμε φτάσει τα 12.000 κάθε μέρα. «Συνολικά στη χώρα από την αρχή, όταν εμφανίστηκε ο κορονοϊός, έχουν γίνει περίπου 750.000 μοριακά τεστ», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ΜΕΘ, ο κ. Κοντοζαμάνης είπε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε 557 κλίνες ΜΕΘ και ένα χρόνο μετά κατάφερε να λειτουργήσει 901 κλίνες ΜΕΘ. «Από τις 901 διαθέσιμες ΜΕΘ στη χώρα, οι 186 είναι διαθέσιμες για νοσηλεία covid19 αυτή στιγμή και θα αυξηθούν αν χρειαστεί. Στην πρώτη φάση την επιδημίας είχαν αναπτυχθεί 1.017 κλίνες. Αυτές μπορούν να αναπτυχθούν ξανά αν παραστεί ανάγκη» τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να λειτουργήσουν συνολικά 1.200 κλίνες ΜΕΘ μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Β. Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε και στις πληροφορίες περί απόκρυψης του πραγματικού αριθμού κρουσμάτων τονίζοντας κατηγορηματικά «Δεν αποκρύπτουμε κρούσματα. Ο ΕΟΔΥ μέσα από την ημερήσια έκθεση του ανακοινώνει με λεπτομέρειες όλα τα επιδημιολογικά στοιχεία που συλλέγει από τα εργαστήρια της χώρας».

Όπως εξήγησε, κανείς δεν μπορεί να δεχθεί ότι αποκρύπτονται στοιχεία ούτε τα «περί εξυπηρέτησης συμφερόντων», όπως είπε, τα οποία χαρακτήρισε «ανάξια σχολιασμού» και πρόσθεσε: «η σχέση ειλικρίνειας που έχουμε με τους πολίτες δεν θα επιτρέψουμε να διαρραγεί».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι οι ίδιοι οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) κάνουν λόγο για απόκρυψη κρουσμάτων, ο υφυπουργός Υγείας απάντησε εμφατικά ,«δεν κρύβουμε και δεν κρύψαμε ποτέ την αλήθεια».

ΣΥΡΙΖΑ: η απόκρυψη ήταν τελικά κεντρικά σχεδιασμένη

Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας για τον κορονοϊό στην Πάρο και την Αντίπαρο, καθώς και μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα ένα άκρως αποκαλυπτικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι τελικά η απόκρυψη των στοιχείων για τα κρούσματα του ιού στα νησιά ήταν κεντρικά σχεδιασμένη από τα μέσα Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, με το έγγραφο που επισυνάπτεται, από τις 16 Ιουλίου, επιβλήθηκε στις μονάδες υγείας των νησιών να σταματήσουν να ενημερώνουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες για τα κρούσματα κορονοιού, αναφέροντας πως η αρμοδιότητα για την ενημέρωση για τα επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID 19 ανήκει αποκλειστικά στον ΕΟΔΥ. Δηλαδή, η ενημέρωση για το τι θα εξελισσόταν σε κάθε νησί, θα συνεχιζόταν αποκλειστικά από τον ΕΟΔΥ. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Στην πράξη, από εκείνη την ημέρα και μετά, σταμάτησε κάθε ενημέρωση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών για τα κρούσματα που μόνον εκ των υστέρων μάθαμε ότι αυξάνονταν υπέρμετρα.

Ποτέ και κανείς δεν προειδοποίησε, είτε με το 112, είτε με επίσημες ανακοινώσεις. Ποτέ και κανείς επίσημα δεν πληροφόρησε τους τοπικούς πληθυσμούς για την έξαρση της νόσου, παρά μόνο όταν ήρθε η ώρα να επιβληθούν τα έκτακτα μέτρα -εκ των υστέρων-κι αφού η μόλυνση ανθρώπων είχε πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις. Ποτέ και κανείς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να λάβουν κι αυτοί από πλευράς τους, αυξημένα μέτρα για την προστασία της υγείας τους. Έτσι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας αφέθηκαν από την Κυβέρνηση-συνειδητά και σχεδιασμένα-να συνεχίζουν ανυποψίαστοι κι αμέριμνοι τις διακοπές και τις δουλειές τους, μη γνωρίζοντας τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεχε η υγεία τους καθώς και η υγεία των οικείων τους με τους οποίους έρχονταν σε επαφή. Πλέον, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει τεράστιο ζήτημα ευθύνης.

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στην καταγγελία της ΟΕΝΓΕ για την αποσιώπηση κρουσμάτων

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του, υποστηρίζει ότι, Η χτεσινή καταγγελία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), αποκαλύπτει μεθοδευμένη αποσιώπηση κρουσμάτων Covid-19 σε τουριστικούς προορισμούς, με ευθύνη της κυβέρνησης.

Αντί η κυβέρνηση να απαντήσει στις πολύ σοβαρές καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών επιδίδεται σε επικοινωνιακά παιχνίδια και μετάθεση των πάντων στην “ατομική ευθύνη”. Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση παίζει στα ζάρια τη δημόσια υγεία, για να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα ξενοδοχειακών, τουριστικών και μεταφορικών κολοσσών».