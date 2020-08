Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “πονοκέφαλος” η έξαρση κρουσμάτων σε γηροκομεία και υγειονομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες ιατροί και νοσηλευτές έχουν βρεθεί θετικοί και έμειναν σε πολυήμερη καραντίνα, μετά την άδεια τους. Ανησυχία για τις “εστίες COVID-19” σε οίκους ευγηρίας.

Συνεχίζει την πορεία του ο νέος κορονοϊός στη χώρα μας δίνοντας διαρκώς τριψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων καθημερινά. Παράλληλα σταθερά διψήφιος παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ και των νέων εισαγωγών με διαγνωσμένη νόσο COVID-19 στα νοσοκομεία αναφοράς.

Συγκεκριμένα χθες Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανέφερε 217 νέα κρούσματα, τα 195 εγχώρια και τα 22 εισαγόμενα. Συνεχίζοντας το σερί των προηγούμενων ημερών, οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα με τα περισσότερα κρούσματα, με 89 και 44 αντίστοιχα. Επτά κρούσματα όλα σχετιζόμενα με κοινή πηγή μετάδοσης εντοπίστηκαν στην περιφέρεια Καρδίτσας, 6 στην περιφέρεια Ημαθίας και 5 στην περιφέρεια Ξάνθης.

Επίσης, χθες καταγράφηκαν επιπλέον δύο θάνατοι ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 235, ενώ αυξητικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές διαγνωσμένων με νόσο COVID-19 στα νοσοκομεία αναφοράς. Συγκεκριμένα την Τετάρτη δηλώθηκαν 31 νέες εισαγωγές, ενώ την Τρίτη είχαν δηλωθεί 29 και τη Δευτέρα 12. Αντίστοιχα, χθες βρίσκονταν 30 διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς, την Τρίτη 27 και τη Δευτέρα 26.

Ασυμπτωματικοί φορείς διασπείρουν τον κορονοϊό

Παράλληλα, δύο νέες πηγές ανησυχίας απασχολούν τους ειδικούς: η νέα εστία του κορονοϊού στον οίκο ευγηρίας «Εστία Παπαγεωργίου» στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και η μαζικότητα των κρουσμάτων σε υγειονομικούς εργαζόμενους συγκεκριμένων νοσοκομείων. Φυσικά, η χθεσινή ανακοίνωση νέων τοπικών περιοριστικών μέτρων σε Μύκονο και Χαλκιδική από την Παρασκευή 21/8 έως και τη Δευτερα 31/8 δείχνει ότι τόσο ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων, όσο και αυτών που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα και βρίσκονται σε περιορισμό σε καταλύματα αναφοράς, είναι αυξητικοί.

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν την επιδημιολογική εικόνα της μεγάλης διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα. Μάλιστα ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που υποβάλλονται σε διαγνωστικό μοριακό έλεγχο είναι ασυμπτωματικοί και κάνουν το τεστ είτε από προσωπικό ενδιαφέρον επειδή έπεστρεψαν από τουριστικό προορισμό με κρούσματα, είτε γιατί υπήρξε κάποια σχετική σύσταση από τους εργοδότες τους πριν επιστρέψουν στην εργασία τους.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και οι υγειονομικοί εργαζόμενοι που πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ επιστρέφοντας από την καλοκαιρινή τους άδεια. Ήδη πάνω από 70 έχουν εντοπιστεί θετικοί στον κορονοϊό τον μήνα Αύγουστο, με τους 50 να είναι ασυμπτωματικοί.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) κ. Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο protothema.gr εξηγεί ότι «κατά το πρώτο κύμα της επιδημίας τα κρούσματα μεταξύ των υγειονομικών ήταν σποραδικά. Τώρα έχουμε μια μαζικότητα των κρουσμάτων σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, όπως το ΑΧΕΠΑ με 14, στη Λάρισα με 20, στο Γεννηματά της Θεσσαλονίκης με 6 και στο Παπαγεωργίου με 9. Αυτό δείχνει ότι ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί πια στην κοινότητα. Πολλοί συνάνθρωποι και συνάδελφοι είναι ασυμπτωματικοί και εν αγνοία τους διασπείρουν τον κορονοϊό. Επιβάλλεται λοιπόν ο μηνιαίος έλεγχος των υγειονομικών ώστε να θωρακιστούν τα νοσοκομεία και οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, αλλά και να επεκταθούν οι έλεγχοι στην κοινότητα».

Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη τη δυνατότητα των 12.000 δειγματοληψιών ημερησίως, αλλά δεδομένης της εξέλιξης της επιδημίας η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας αναμένεται να προτείνει την επέκταση των εργαστηριακών ελέγχων για τη διάγνωση της COVID-19 στην κοινότητα, ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα της επιδημίας στη χώρα. Δεν αποκλείεται λοιπόν από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν τα μαζικά τεστ στον γενικό και ειδικό πληθυσμό (όπως αυτών που διαβιούν σε κλειστές δομές, όπως τα οικοτροφεία, οι φυλακές και οι οίκοι ευγηρίας).

Εξάλλου οι κλειστές δομές αποτελούν το νέο πονοκέφαλο για τους υγειονομικές αρχές μετά και τα 22 θετικά κρούσματα (15 ηλικιωμένοι και 7 εργαζόμενοι) που βρέθηκαν χθες στην «Εστία Παπαγεωργίου» στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς, όλοι οι ηλικιωμένοι προς το παρόν έχουν ήπια συμπτωματολογία και έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία αναφοράς, ωστόσο δεν παύει να υπάρχει ανησυχία καθώς δεν έχει εντοπιστεί η πηγή μετάδοσης του ιού στη δομή. Υπενθυμίζεται ότι, ο έτερος οίκος ευγηρίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η «Αγία Κυριακή», δυστυχώς αριθμεί ήδη έξι θανάτους ηλικιωμένων από κορονοϊό.

Ο κύριος Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό σχολιάζοντας τα τελευταία δεδομένα σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων δήλωσε, όπως αναφέρει το protothema.gr, ό,τι «ο ιός χτυπάει την πόρτα των γηροκομείων», ενώ τόνισε πως την «ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιων την πληρώνουν αυτοί που δεν φταίνε και είναι οι ηλικιωμένοι».

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν λοιπόν τη σημασία της τήρησης τόσο των ατομικών μέτρων προστασία (μάσκα, τήρηση αποστάσεων, καλό πλύσιμο των χεριών) όσο και των τοπικών περιοριστικών μέτρων, ενώ κατά την επιστροφή από τουριστικούς προορισμούς θα πρέπει να αποφεύγουμε την επαφή με ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες τουλάχιστον για επτά ημέρες.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συνεδριάζει σήμερα, αξιολογώντας όλα τα τελευταία στοιχεία της επιδημίας στη χώρα, αναμένεται να καταλήξει σε νέες προτεινόμενες παρεμβάσεις σε τοπικό και γενικό επίπεδο, ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των κρουσμάτων.

Σήμερα, θα γίνει η εισήγηση των ειδικών και για την λειτουργία των σχολείων, την χρήση μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικούς και όλες τις παραμέτρους για τις ώρες διδασκαλίας και τα διαλείμματα.