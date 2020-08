Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: πρωτοφανής ανταπόκριση για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Δεν θα δοθεί καμία παράταση τονίζει ο Υπ. Εσωτερικών. Τι λέει για τον κορονοϊό και την λειτουργία των σχολείων και του Δημοσίου, αλλά και για τα εθνικά θέματα.

«Είμαστε έτοιμοι από θέμα καθαριότητας να διασφαλίσουμε την λειτουργία των σχολείων, ακόμη και αν αυτή γίνει πρωί-απόγευμα, εάν αυτό αποφασιστεί μετά τις προτάσεις των ειδικών», είπε ο Υπ. Εσωτερικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις προσλήψεις με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 9.500 εργαζομένων στην καθαριότητα σε σχολικά κτήρια σε όλη την χώρα.

Ο Υπ. Εσωτερικών τόνισε ότι οι Δήμοι έχουν φροντίσει για την επάρκεια αντισηπτικών και όλων των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών για την υγιεινή και την προστασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νέα έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας, προκειμένου να αναπληρωθεί μέρος των χαμένων εσόδων τους, λόγω του κορονοϊού.

Για το Δημόσιο

Σε ότι αφορά την λειτουργία του Δημοσίου, ο Υπ. Εσωτερικών είπε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τις συναλλαγές των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες, σημείωσε ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα μέτρα, ενώ επανέλαβε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως η τηλεργασία, η εργασία δίχως επαφή με το κοινό ή ακόμη και η χορήγηση ειδικής άδειας, εφόσον αυτή κρίνεται αναγκαία, βάσει ιατρικής γνωμάτευσης.

Οκ. Θεοδωρικάκος απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να τηρούν πειθαρχημένα τα μέτρα προστασίας, ώστε «να τα καταφέρουμε όλοι οι Έλληνες μαζί, όπως το κάναμε και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς τώρα ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία αντέχει νέο γενικό lockdown».

Για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Σε ότι αφορά την ρύθμιση για την δήλωση τετραγωνικών, ο Υπ. Εσωτερικών είπε «έχω μείνει έκπληκτος. Μέχρι στιγμής 1.020.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πλατφόρμα και έχουν δηλώσει επιπλέον 20 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα (!) των ιδιοκτησιών τους», αναφέροντας ότι λειτούργησε καταλυτικά το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των ιδιοκτητών για την προηγούμενη πενταετία, αλλά η πληρωμή των αναλογούντων τελών, βάσει των νέου εμβαδού από την 01/01/2020.

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, η ρύθμιση θα φέρει έσοδα δεκάδων ευρώ στους Δήμους, έχοντας αντίκτυπο στο ύψος των δημοτικών τελών που επιβάλλουν.

Όπως τόνισε κατηγορηματικά. δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη παράταση και η διορία λήγει στις 31 Αυγούστου.

Για τα εθνικά θέματα

«Ο κ. Διακόπουλος ανέλαβε εμπράκτως την ευθύνη όσων είπε και παραιτήθηκε, δεν έχω κανένα άλλο σχόλιο», απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος ερωτηθείς σχετικά με την αποχώρηση του Συμβούλου Εθνικού Ασφαλείας από το Μέγαρο Μαξίμου.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις με την Τουρκία, ο Υπ. Εσωτερικών είπε «η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει μια συγκροτημένη πολιτική απέναντι στην πρωτοφανή τουρκική προκλητικότητα, δίνοντας την μάχη σε κάθε επίπεδο και κυρίως στις Συνόδους Κορυφής, όπως η χθεσινή, στην οποία ο Πρωθυπουργός τόνισε, με αφορμή την Λευκορωσία, ότι “δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά” από τους ευρωπαίους ηγέτες».