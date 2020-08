Κοινωνία

Γηροκομείο - Εύοσμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τη διασπορά του κορονοϊού

Τι ζητά ο εισαγγελέας. Προκαταρκτική εξέταση και στο γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι.

Προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τη διασπορά του κορονοϊού και σε δεύτερο γηροκομείο («Εστία Παπαγεωργίου») της Θεσσαλονίκης παρήγγειλε ο εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Άγγελος Βάσσιος.

Σημειώνεται ότι θετικοί σε Covid-19 διαγνώστηκαν 15 ηλικιωμένοι που διέμεναν στο Ιδρυμα «Εστία Παπαγεωργίου» της Iεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως, καθώς και επτά άτομα από το προσωπικό.

Οι 12 από τους ηλικιωμένους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι δύο στο Ιπποκράτειο και ένα άτομο στο Παπανικολάου (οι περισσότεροι με ήπια συμπτώματα), ενώ οι επτά εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό.

Διερεύνηση και για τον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και για τον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι, όπου εντοπίστηκαν 36 κρούσματα κορονοϊού (33 ηλικιωμένοι-τρόφιμοι, 3 εργαζόμενοι) ενώ έξι από τους ηλικιωμένους που νοσηλεύονται από τις 12 Αυγούστου σε νοσοκομεία της πόλης έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές της Covid-19.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Στέφανος Ζαρκαντζιάς από τις 13 Αυγούστου έχει ζητήσει για το γηροκομείο τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) περί παραβίασης των μέτρων για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας.

Μετά τον επανέλεγχο και την ιχνηλάτηση στον οίκο ευγηρίας του Ασβεστοχωρίου τα κρούσματα ανήλθαν σε 42 καθώς ακόμη έξι άτομα βρέθηκαν θετικά.