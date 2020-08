Πολιτική

Μητσοτάκης: δωρέαν σε όλους το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις μάσκες στους μαθητές και την λειτουργία των σχολείων, στην διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα.

Τόσο το εμβόλιο κατά του κορονοϊού για όλους τους Έλληνες πολίτες, όσο και οι μάσκες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται δωρεάν από την Πολιτεία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τακτική σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για το κορονοϊο.

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ένα ή αν θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζουμε συντομότερα και όχι αργότερα. Αλλά όποτε και αν έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας, αυτό θα διατεθεί δωρεάν, για όλους τους Έλληνες πολίτες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του.

Αναφερόμενος στο θέμα των μασκών για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς είπε:

«Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει να διαθέσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθεί στην ελάχιστη υποχρέωσή της να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τη μάσκα την οποία ζητά την υποχρεωτική χρήση της στα σχολεία».

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο ζήτημα των σχολείων είπε ότι όλες οι χώρες του κόσμου ανοίγουν και πάλι τα σχολεία τους και αυτή είναι και η ομόφωνη εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής με την οποία συντάσσεται και η ελληνική κυβέρνηση.

«Τα σχολεία, προφανώς, θα ανοίξουν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες που μας εισηγούνται οι ειδικοί έτσι ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά του ιού. Μία από αυτές τις προβλέψεις είναι και η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις τάξεις για όλα τα παιδιά, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και καταλήγοντας στην τελευταία τάξη του λυκείου» είπε πρωθυπουργός.

Παράλληλα κάλεσε σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο να λάβει επίσημα και υπεύθυνα θέση όσον αφορά τις κεντρικές επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τους εμπειρογνώμονες, για την έγκαιρη επαναλειτουργία των σχολείων, την υποχρεωτική χρήση μάσκας και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην προφύλαξη του κοινού.

«Αυτό το οποίο δεν χρειαζόμαστε σήμερα είναι μία κυνική, αφοριστική, καταστροφολογική κριτική, που αδικεί την προσπάθεια την οποία κάνει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά συνολικά η χώρα, να ελέγξει αυτό το δεύτερο κύμα εξάπλωσης του κορονοϊού. Μια μηδενιστική κριτική η οποία πολλές φορές τροφοδοτεί και θεωρίες και σενάρια συνωμοσίας τα οποία πρέπει να αποκρούσουμε όλοι με ευθύνη και με τον πιο απόλυτο τρόπο», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Τέλος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ενημερώνει «πάντα με απόλυτη ευθύνη και με απόλυτη διαφάνεια» τους πολίτες και αναλαμβάνει την ευθύνη των πολιτικών της, ούσα ανά πάσα στιγμή έτοιμη να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κατάστασης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε στη διάρκεια της σύσκεψης να γίνει ενημέρωση και συζήτηση την Τρίτη σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Κοινωνικών και Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με την παρουσία των Υπουργών Υγείας Βασίλη Κικίλια και Παιδείας Νίκης Κεραμέως, προκειμένου να παρατεθούν τα δεδομένα, να αναλυθούν οι αποφάσεις και να κληθούν τα κόμματα να πάρουν υπεύθυνη θέση.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη σύσκεψη για τον κορονοϊό:

«Καταρχάς, ως προς το ζήτημα των σχολείων: Όλες οι χώρες του κόσμου ανοίγουν και πάλι τα σχολεία τους. Αυτή είναι και η ομόφωνη εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και με αυτή συντάσσεται και η ελληνική κυβέρνηση. Τα σχολεία, προφανώς, θα ανοίξουν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες που μας εισηγούνται οι ειδικοί έτσι ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά του ιού. Μία από αυτές τις προβλέψεις είναι και η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις τάξεις για όλα τα παιδιά, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και καταλήγοντας στην τελευταία τάξη του λυκείου.

Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει να διαθέσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθεί στην ελάχιστη υποχρέωσή της να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τη μάσκα της οποίας ζητά την υποχρεωτική χρήση στα σχολεία. Παραπάνω ανακοινώσεις για τον τρόπο διανομής των μασκών θα γίνουν στη συνέχεια από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Θα εμπλακούν σε αυτήν τη διαδικασία και οι Δήμοι και προφανώς θα γίνει με τη συνολική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

Από εκεί και πέρα, ως προς το ζήτημα του εμβολίου: Έχουν γίνει από το Υπουργείο Υγείας οι σχετικές ανακοινώσεις για τα συμβόλαια προαγοράς τα οποία έχει ήδη συνάψει η ελληνική κυβέρνηση με μία εταιρία -είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλα. Και όπως έχουμε πει ευελπιστούμε ότι μεσοπρόθεσμα το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, έτσι ώστε να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, για να αντιμετωπίσουμε μια και καλή, καταλυτικά, με απόλυτο τρόπο, το ζήτημα της επιδημίας του κορονοϊού.

Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους έλληνες πολίτες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ένα ή αν θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζουμε συντομότερα και όχι αργότερα. Αλλά όποτε και αν έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας, αυτό θα διατεθεί δωρεάν, για όλους τους έλληνες πολίτες. Αυτό το οποίο θα κάνει η πολιτεία, διότι προφανώς δεν θα έχουμε από την πρώτη μέρα διαθέσιμες δόσεις για να καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού, θα είναι να καθορίσει με απόλυτη σαφήνεια τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα πρέπει να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας, ξεκινώντας προφανώς από τους υγειονομικούς και από τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αλλά το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους.

Θέλω να κάνω μία παρατήρηση ακόμα σχετικά με το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι τις τελευταίες ημέρες γύρω από τα ζητήματα. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο εάν όλα τα κόμματα, με υπεύθυνο τρόπο, τοποθετηθούν για το αν στηρίζουν ή όχι τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Παραδείγματος χάριν την ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους, την υποχρεωτική χρήση μάσκας, καθώς και τα μέτρα αυξημένης προστασίας τα οποία έχουμε πάρει, πάντα σε συνέχεια εισηγήσεων που έχουν γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή. Αυτό το οποίο δεν χρειαζόμαστε σήμερα είναι μία κυνική, αφοριστική, καταστροφολογική κριτική, που αδικεί την προσπάθεια την οποία κάνει όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά συνολικά η χώρα, να ελέγξει αυτό το δεύτερο κύμα εξάπλωσης του κορονοϊού. Μια μηδενιστική κριτική η οποία πολλές φορές τροφοδοτεί και θεωρίες και σενάρια συνωμοσίας τα οποία πρέπει να αποκρούσουμε όλοι με ευθύνη και με τον πιο απόλυτο τρόπο.

Κατά συνέπεια, λοιπόν, ζητώ το αυτονόητο: Όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν για το αν στηρίζουν ή όχι αυτές τις βασικές κεντρικές επιλογές, με ένα ναι ή με ένα όχι. Και θα ξεκαθαρίσουν εδώ πέρα, επιτέλους, τα πράγματα, και να μην καλούμαστε να ανακυκλώνουμε στον δημόσιο διάλογο απόψεις και θεωρίες οι οποίες μερικές φορές θεωρώ ότι ανήκουν περισσότερο στη σκοτεινή σφαίρα της συνωμοσιολογίας του διαδικτύου.

Εμείς, πάντα με απόλυτη ευθύνη και με απόλυτη διαφάνεια, θα ενημερώνουμε την ελληνική κοινωνία για το τι πρόκειται να κάνουμε, για τις εξελίξεις, για τα δεδομένα είτε αυτά είναι θετικά είτε αυτά είναι αρνητικά. Είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη διορθωτικών κινήσεων, που ενδεχομένως να πρέπει να γίνονται, όταν αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Όμως οι γενικοί αφορισμοί και η οριζόντια καταστροφολογία θεωρώ ότι δεν είναι εναρμονισμένες με το πνεύμα ενότητας το οποίο πρέπει συνολικά ως χώρα να επιδείξουμε για να βγούμε νικητές και από αυτήν τη μάχη, τη μάχη του περιορισμού της δεύτερης φάσης της εξάπλωσης του κορονοϊού».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν «Προχθές η Κομισιόν άδειασε τον Υπουργό Υγείας, κ. Κικίλια, για τη δέσμευσή του ότι δήθεν το Δεκέμβριο η χώρα θα διαθέτει εμβόλιο για τον κορονοϊό. Χθες ο κ. Μητσοτάκης, παρά την εμφατική διάψευση της Κομισιόν, επανέλαβε το ψέμα του κ. Κικίλια. Σήμερα άδειασε τον υπουργό του, παραδεχόμενος πως «δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη διάθεσή μας» και ανακοίνωσε ότι θα είναι δωρεάν μόνο και μόνο για να καλύψει το φιάσκο! Ας σταματήσει επιτέλους το εμπόριο ελπίδας η κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο, ότι όταν το εμβόλιο περάσει το δοκιμαστικό στάδιο, θα πρέπει να διατεθεί δωρεάν σε όλους τους πολίτες».