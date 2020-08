Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να τελειώσει σε δύο χρόνια

Το πολύ σε δύο χρόνια ελπίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι θα τελειώσει η πανδημία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ελπίζει ότι η κρίση του νέου κορονοϊού μπορεί να τελειώσει σε λιγότερα από δύο χρόνια, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η πανδημία της ισπανικής γρίπης που έπληξε όλον τον πλανήτη το 1918 χρειάστηκε επίσης δύο χρόνια για να περάσει, υπενθύμισε.

«Με τη σημερινή κατάστασή μας, με περισσότερη τεχνολογία, φυσικά με περισσότερες διασυνδέσεις, ο ιός έχει περισσότερες πιθανότητες να διαδοθεί, μπορεί να κινηθεί γρήγορα», είπε. «Ταυτόχρονα, έχουμε την τεχνολογία και τη γνώση για να τον σταματήσουμε», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 22,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 σε όλον τον κόσμο και από αυτούς οι 793.382 πέθαναν, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters.