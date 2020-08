Κόσμος

Ελπιδοφόρος για Μονή της Χώρας: Ως πότε η Τουρκία θα αγνοεί τη διεθνή κοινότητα;

«Στον τουρκικό λαό δεν αρμόζει μία τέτοια μικρόψυχη πολιτική», τονίζει ο Αρχιεπίσκοπoς Αμερικής.

«Μετά το τραγικό ιστορικό λάθος με την Αγία Σοφία, τώρα η Μονή της Χώρας, “Χώρα του Αχώρητου”» αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για το διάταγμα του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει τη Μονή της Χώρας σε τέμενος.

«Στη διεθνή κοινότητα, οι λεκτικές παραινέσεις αγνοούνται. Ως πότε;» γράφει μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Τονίζει, παράλληλα, πως «στον τουρκικό λαό δεν αρμόζει μία τέτοια μικρόψυχη πολιτική».