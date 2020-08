Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Μάσκα σε όλα τα παιδιά από 12 και πάνω

Νέες οδηγίες προς τα παιδιά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα παιδιά από την ηλικία των 12 ετών και άνω θα πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα, στις ίδιες περιπτώσεις και υπό τις ίδιες συνθήκες που είναι υποχρεωτική και για τους ενήλικους, συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στο έγγραφο με τις αναθεωρημένες συστάσεις του ΠΟΥ, «συστήνεται η χρήση μάσκας από τα παιδιά άνω των 12 ετών» ιδίως όταν δεν είναι εφικτό να τηρηθεί απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλους ανθρώπους και εφόσον υπάρχει ευρεία διάδοση του νέου κορονοϊού στη συγκεκριμένη ζώνη.

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, είπε ότι ελπίζει η πανδημία της Covid-19 να διαρκέσει λιγότερο από εκείνη της ισπανικής γρίπης, που κράτησε δύο χρόνια και στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«Ελπίζουμε να τελειώσουμε με αυτήν την πανδημία σε λιγότερο από δύο χρόνια. Κυρίως, αν μπορούμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και χρησιμοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα διαθέσιμα εργαλεία μας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλα εργαλεία, όπως τα εμβόλια και πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος σε μικρότερο διάστημα από εκείνο της γρίπης του 2018», είπε ο Γκεμπρεγέσους στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η ισπανική γρίπη του 1918-1920 σκότωσε 50 εκατομμύρια ανθρώπους, σε μια περίοδο όμως που ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν πιο ευάλωτος, λόγω της φυματίωσης και του υποσιτισμού. Και, σε αντίθεση με την Covid-19, η γρίπη έπληξε κυρίως τους νέους.

«Στις παρούσες συνθήκες ο ιός έχει περισσότερες πιθανότητες να διαδοθεί. Μπορεί να διαδοθεί γρήγορα γιατί σήμερα αλληλεπιδρούμε περισσότερο μεταξύ μας. Έχουμε επομένως ένα μειονέκτημα που συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση. Αλλά έχουμε το πλεονέκτημα να διαθέτουμε καλύτερη τεχνολογία. Και γνωρίζουμε πώς να τον σταματήσουμε», συνέχισε.

Ο Γκεμπρεγέσους υπογράμμισε επίσης ότι είναι «ουσιώδους σημασίας» να ενώσουν οι χώρες τις προσπάθειές τους και επανέλαβε την έκκλησή του για «παγκόσμια αλληλεγγύη και εθνική ενότητα».