Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσμα έβαλε σε καραντίνα Πυροσβεστικό Σταθμό

Δεκάδες πυροσβέστες σε καραντίνα μετά από θετικό στην Υπηρεσία.

Σε καραντίνα παραμένουν από την Δευτέρα 70 πυροσβεστικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σταθμού του Κορωπίου όπου βρέθηκε κρούσμα κορονοϊού.

Πρόκειται για έναν πυροσβέστη ο οποίος επέστρεψε από διακοπές, έκανε μόνος του τεστ το οποίο βρέθηκε αρνητικό αλλά το επαναληπτικό βρέθηκε θετικό και γι αυτό μπήκε σε καραντίνα 14 ημερών. Παράλληλα όμως μπήκαν σε καραντίνα και οι 70 συνάδελφοί του για 7 ημέρες, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο καθώς και τα δυο τεστ που έκαναν βγήκαν αρνητικά.

Σύμφωνα με το αρχηγείο του ΠΣ η υπηρεσία λειτουργεί κανονικά με προσωπικό από όμορες υπηρεσίες και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) που εδρεύει στην Ελευσίνα.

Οι πυροσβέστες που είναι σε καραντίνα αναμένεται να επιστρέψουν στην υπηρεσία την Κυριακή ή την Δευτέρα.