Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: απειλητικό μήνυμα η διάρρηξη στην Τουλουπάκη

Φόβους ακόμη και για κίνδυνο της ζωής του εκφράζει ο πρώην Αν. Υπουργός Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για παρακράτος.

Ως “απειλητικό μήνυμα, από τεράστια συμφέροντα", θεωρεί τη διάρρηξη στο σπίτι της Εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Ο πρώην υπουργός, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τη Βουλή, για οκτώ αδικήματα, με συγκατηγορούμενη την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, δήλωσε τα εξής:

«Θεωρώ τη διάρρηξη στο σπίτι της κ. Τουλουπάκη απειλητικό μήνυμα και σας υπενθυμίζω ότι, σε ανύποπτο χρόνο είχα δηλώσει δημόσια ότι, φοβάμαι και ότι, κινδυνεύει και η ζωή μου. Θέλουν να μου κλείσουν το στόμα και μετά τη διάρρηξη Τουλουπάκη, επιβεβαιώνομαι. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Το παρακράτος δεν πρόκειται να σταματήσει πουθενά. Δεν του αρκεί η ποινική δίωξη, που άσκησε παράνομα η Βουλή».

