Λιβύη: απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός ο Χάφταρ

Κατηγορεί τις δυνάμεις Σάρατζ ότι κινούνται στις γραμμές του μετώπου, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, απέρριψε σήμερα την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός που έκανε η κυβέρνηση της Τρίπολης, θεωρώντας ότι πρόκειται για «τέχνασμα» αφού, όπως υποστηρίζει, οι αντίπαλες δυνάμεις κινητοποιούνται στις γραμμές του μετώπου, στο κέντρο της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του LNA Άχμεντ Μισμάρι είπε ότι ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός είναι έτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης εναντίον των θέσεών του στην πόλη Σύρτη ή στην Τζούφρα, στα νότια.

Η δήλωση του Μισμάρι είναι το πρώτο σχόλιο εκ μέρους του LNA μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός και την έκκληση να ξαναρχίσει η παραγωγή πετρελαίου που έκανε την Παρασκευή ο Φάγεζ αλ Σάρατζ, ο επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Τρίπολης. «Η πρωτοβουλία που υπέγραψε ο Σάρατζ είναι διαφημιστικό κόλπο. Υπάρχει συγκέντρωση δυνάμεων και μεταφέρεται εξοπλισμός για να στοχοθετηθούν οι δυνάμεις μας στη Σύρτη», είπε. «Αν ο Σάρατζ ήθελε κατάπαυση του πυρός θα απέσυρε τις δυνάμεις του, δεν θα τις προωθούσε προς τις μονάδες μας στη Σύρτη», πρόσθεσε.

Ο Μισμάρι δεν έκανε καμία αναφορά για την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός που εξέδωσε την Παρασκευή ο Αγκίλα Σάλεχ, ο επικεφαλής του κοινοβουλίου, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη. Η επιρροή του Σάλεχ έχει αυξηθεί, σε σύγκριση με τον διοικητή του LNA Χαλίφα Χάφταρ, αφότου η GNA, με τη βοήθεια της Τουρκίας, ανάγκασε τις δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης να αποσυρθούν από τα περίχωρα της Τρίπολης, τον Ιούνιο.

Την τελευταία πενταετία η Λιβύη είναι διχασμένη μεταξύ δύο αντίπαλων στρατοπέδων, στα ανατολικά και τα δυτικά. Ο LNA στηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία.

Από τον Ιούνιο δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο παρελθόν και οι δύο αλληλοκατηγορούνταν ότι παραβίαζαν τις εκεχειρίες και τις χρησιμοποιούσαν για να επανεξοπλιστούν.