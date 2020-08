Οικονομία

Κορονοϊός - SURE: χρηματοδότηση 2,7 δις στην Ελλάδα

Χρηνατοδοτική στήριξη στην Ελλάδα, και τα άλλα κράτη-μέλη, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, πρότεινε η Κομισιόν.

Την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 2,7 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του κοινοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου SURE για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τον κορονοϊό πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις στο Συμβούλιο για την έκδοση αποφάσεων με σκοπό τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. ευρώ σε 15 κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Το εργαλείο αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και για τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Αποτελεί ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προστασία των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των χωρών.

Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει, ιδίως για τους αυτοαπασχολουμένους, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας του κορονοϊού.

Σε συνέχεια διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη που έχουν ζητήσει στήριξη και κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ως εξής:

Βέλγιο 7,8 δισ. ευρώ

Βουλγαρία 511 εκατ. ευρώ

Τσεχία 2 δισ. ευρώ

Ελλάδα 2,7 δισ. ευρώ

Ισπανία 21,3 δισ. ευρώ

Κροατία 1 δισ. ευρώ

Ιταλία 27,4 δισ. ευρώ

Κύπρος 479 εκατ. ευρώ

Λετονία 192 εκατ. ευρώ

Λιθουανία 602 εκατ. ευρώ

Μάλτα 244 εκατ. ευρώ

Πολωνία 11,2 δισ. ευρώ

Ρουμανία 4 δισ. ευρώ

Σλοβακία 631 εκατ. ευρώ

Σλοβενία 1,1 δισ. ευρώ

Το SURE μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδοτική στήριξη έως και 100 δισ. ευρώ συνολικά για όλα τα κράτη μέλη. Οι προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο με σκοπό την έκδοση αποφάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης ισοδυναμούν με κονδύλια ύψους 81,4 δισ. ευρώ και καλύπτουν 15 κράτη μέλη.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο του μέσου SURE θα συνοδεύονται από σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή αναμένει ότι η διαδικασία για την οριστικοποίηση από τα κράτη μέλη των συμφωνιών εγγύησής τους με την Επιτροπή θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Έχουμε χρέος να πράξουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας και να προστατεύσουμε τις ζωές των συμπολιτών μας. Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση: τέσσερις μόλις μήνες αφότου πρότεινα τη δημιουργία του, η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση κονδυλίων ύψους 81,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου SURE για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού σε όλη την ΕΕ. Το SURE αποτελεί σαφή ένδειξη της αλληλεγγύης μας απέναντι στην άνευ προηγουμένου κρίση. Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της για την προστασία των πολιτών της».

Η ανακοινωση του ΥΠΟΙΚ

Σε ανακοινωση του Υπ. Οικονομικών αναφέρεται « Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τα μέτρα που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση προς ένταξη στο Πρόγραμμα SURE και πρότεινε την τελική έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μαζί με τα μέτρα επιπλέον 14 κρατών-μελών τα οποία υπέβαλαν αντίστοιχο αίτημα.

Το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα ως δάνειο ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ – υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις – και με αυτό θα καλυφθούν μέτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης που ήδη εφαρμόζονται από τον περασμένο Μάρτιο και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται τους επόμενους μήνες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η εκταμίευση των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις και θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Η Ελληνική Κυβέρνηση ενεργεί μεθοδικά, συντεταγμένα και αποτελεσματικά και διευρύνει τους πόρους που διαθέτει στην πραγματική οικονομία, για να ενισχύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις».