“Αερομαχίες” στο Αιγαίο

Νέο μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων από τουρκικά αεροσκάφη.

Συνεχίζουν τα "παιχνίδια πολέμου" οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Συνολικά 14 τουρκικά αεροσκάφη , τα 4 οπλισμένα, έκαναν διψήφιο αριθμό παραβάσεων και παραβιάσεων, την Δευτέρα, με αποτέλεσμα κατά την αναχαίτιση από ελληνικά μαχητικά να σημειωθούν δύο εμπλοκές.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 24ηΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 4 (3x2 F-16 και 1x2 F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (4 Ε/Π και 2 CN-235)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 14

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 10

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (όλες από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.