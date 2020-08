Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Ταχτσίδης

Ο παίκτης υποβλήθηκε εθελοντικά σε έλεγχο στην Ελλάδα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Λέτσε.

Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης βρέθηκε θετικός στον Covid-19, όπως πληροφόρησε ο σύλλογος του διεθνή μέσου, η ιταλική Λέτσε.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Απουλίας για να ενημερώσει σχετικά με την πρώτη συγκέντρωση ενόψει της νέας περιόδου, αναφέρει ότι απ΄ αυτήν απουσίαζε ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, καθώς ο σύλλογος του συνέστησε να παραμείνει στο σπίτι του.

Ο παίκτης υποβλήθηκε εθελοντικά σε έλεγχο στην Ελλάδα, πριν την αναχώρησή του για τη γειτονική χώρα και το αποτέλεσμα ήταν θετικό στον Covid-19.

Η Λέτσε ευχήθηκε στον Ταχτσίδη ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταφέρει να φτάσει στο επίπεδο των συμπαικτών του το συντομότερο δυνατό.