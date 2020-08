Αθλητικά

NBA: Νίκη των Μπακς με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο

Τρίτη σερί νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ πέτυχαν τα "ελάφια' για τα play off του πρωταθλήματος.

Τρίτη κατά σειρά νίκη για το Μιλγουόκι απέναντι στο Ορλάντο, με τους Μπακς να οδηγούν πια αυτή τη σειρά του πρώτου γύρου των πλέι οφ με 3-1 και να χρειάζονται ακόμη μία επιτυχία για να προκριθούν στοτυς ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Με ηγέτη τον -για ακόμη ένα βράδυ- εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα «ελάφια» επιβλήθηκαν των Μάτζικ με 121-106, χωρίς να ενθουσιάσουν πάντως με το μπάσκετ που έπαιξαν. Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Αυγούστου (01:00 ώρα Ελλάδας η έναρξη), με το Μιλγουόκι να επιζητεί να γράψει τον επίλογο και το Ορλάντο να παραμείνει «ζωντανό».

Υπενθυμίζεται ότι όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει στα ημιτελικά της περιφέρειας με το νικητή του ζεύγους Μαϊάμι-Ιντιάνα, με τους Χιτ να προηγούνται 3-0 των Πέισερς.

Τους μέτριους Μπακς οδήγησε ο Έλληνας σούπερ σταρ, που μαζί με τον Γουέσλι Μάθιους ήταν οι καλύτεροι των νικητών. Ο Γιάννης, που έχασε για δύο ασίστ το triple-double, μέτρησε 31 πόντους (13/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/6 βολές), 15 ριμπάουντ, 8 ασίστ και ένα μπλοκ σε 34 λεπτά.

Ο Μάθιους πρόσθεσε άλλους 12 πόντους, με 4/6 τρίποντα, ενώ ανέβηκε πολύ στο β΄ ημίχρονο ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος σκόραρε τους 18 από τους 21 πόντους του σε αυτό το διάστημα, ενώ «κατέβασε» και 10 ριμπάουντ.

Οι Μάτζικ, από την πλευρά τους, τα περίμεναν όλα από τον Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος κατέγραψε 31 πόντους (5/10 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 3/3 βολές), 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 «τάπες» στα 38 λεπτά συμμετοχής του, αλλά ο Μαυροβούνιος δεν μπορούσε μόνος του...