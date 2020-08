Τεχνολογία - Επιστήμη

Τούρκοι χάκερς “χτύπησαν” σελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ιστοσελίδα στην οποία περιλαμβάνονται τα οθωμανικά μνημεία στο νησί έβαλαν στόχο οι χάκερς.

Τούρκοι χάκερς επιτέθηκαν σε ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα οθωμανικά μνημεία του νησιού.

Στη φωτογραφία που εμφανιζόταν στη σελίδα προτού «πέσει» φαίνονταν η τουρκική σημαία, το Oruc Reis, αλλά και ο Κεμάλ.

Λίγο μετά την εμφάνιση της εικόνας, έγινε αδύνατη η πρόσβαση στο digitalcrete.ims.forth.gr.

Πηγή: zarpanews.gr