Οικονομία

Ηλεκτροκίνηση: απορροφήθηκε 1 εκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων σε 18 ώρες!

Τεράστιο το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Τι δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, Κ. Χατζηδάκης.

Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για την αγορά -μέσω επιδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας- ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα πρώτα στοιχεία -από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί- των αιτήσεων στην πλατφόρμα kinoumeilektrika δείχνουν ότι μέσα σε 18 ώρες, από τις 5 η ώρα, χθες το απόγευμα -από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως τις 11 σήμερα το πρωί- απορροφήθηκε περί το 1 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 45 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού επιδότησης για το 2020.

Πρωταγωνιστής ζήτησης αναδεικνύεται το ηλεκτρικό ποδήλατο καταλαμβάνοντας ποσοστό που αγγίζει το 80%, ακολουθούν τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα, ενώ καλή επίδοση παρουσίασαν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς μέσα σε μόλις 18 ώρες επιδοτήθηκαν 80, αριθμός που αντιστοιχεί σε ετήσιες πωλήσεις των τελευταίων ετών.

Από τα 80 αυτοκίνητα που επιδοτήθηκαν, τα 50 αφορούν σε εταιρικά ΙΧ, τα 27 σε επιδοτήσεις ιδιωτών και 3 σε επαγγελματικά βαν

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή, η Ηλεκτροκίνηση – με τα μέχρι στιγμής στοιχεία- προκάλεσε το ενδιαφέρον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα οι επιδοτήσεις ηλεκτροκινούμενων οχημάτων επιμερίζονται ως εξής: Αττική: 39%, Θεσσαλονίκη: 12,5%, Ηράκλειο: 9%, Πάτρα: 4%

Να σημειωθεί ότι από χθες 24 Αυγούστου έχουν γίνει 901 τηλεφωνικές κλήσεις στο Help Desk για ερωτήσεις ενδιαφερομένων και έχουν αποσταλεί 162 ηλεκτρονικές αλληλογραφίες (mails).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε, «Τα πρώτα στοιχεία ενδιαφέροντος των πολιτών για την ηλεκτροκίνηση είναι πολύ ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν ότι -στην πράξη πλέον- εισάγεται στη χώρα μας ένας νέος τρόπος φιλικής προς το Περιβάλλον μετακίνησης.

Είναι εξαιρετικά θετικό ότι θα δούμε και στους ελληνικούς δρόμους πολλά ηλεκτροκίνητα ποδήλατα από νέους ανθρώπους, αλλά και σκούτερ και ηλεκτρικά οχήματα. Με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται φαίνεται τελικά ότι η Ηλεκτροκίνηση δεν είναι για λίγους, αλλά καθημερινά για ολοένα περισσότερους. Και αυτό το πρόγραμμα είναι μόνον η αρχή.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επενδύει στην πράσινη ατζέντα που έχει χαράξει με σειρά πολλών δράσεων και με την Ηλεκτροκίνηση θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να καθιερωθεί».