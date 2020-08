Life

Χουάν Κάρλος: Σερβιτόρος λέει ότι είναι γιος του!

Πως και πότε υποστηρίζει ότι έχει γίνει η “σύλληψη” του, από τον επί δεκαετίες βασιλιά της Ισπανίας.

Ο 65ρονος Αλμπέρτο Σολάρ πιστεύει ότι είναι παιδί του τέως βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, το τελευταίο δηλαδή που θα χρειαζόταν αυτήν την στιγμή o 82χρονος εξόριστος μονάρχης.

Εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά ένας Ισπανός σερβιτόρος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι παιδί εκτός γάμου του τέως βασιλιά.

Το όνομά του είναι Αλμπέρτο Σολάρ και κατά δήλωσή του είναι ο καρπός ενός νεανικού καλοκαιρινού έρωτα του Χουάν Κάρλος. Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL τον αναζήτησε και προσπάθησε να μάθει λεπτομέρειες για τη ζωή του.

Μητέρα του Σολάρ φέρεται να είναι η κόρη Βέλγων δικαστικών, οι οποίοι τον έδωσαν αμέσως μετά τη γέννησή του για υιοθεσία. Ο Σολάρ δεν μεγάλωσε βασιλικά, αφού υιοθετήθηκε από μια οικογένεια φτωχών αγροτών 120 χιλιόμετρα βορείως της Βαρκελώνης και σήμερα εργάζεται ως σερβιτόρος σε μια καφετέρια στη Γερόνα.

«Το Σύνταγμα λέει ότι ο πρωτότοκος είναι ο διάδοχος του θρόνου και αυτός είμαι εγώ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει πια. Θα υποστηρίζω πάντα τον Φελίπε. Είμαι στο πλευρό του», είπε στο RTL.

«Κάποια στιγμή, το 2001, εμφανίστηκε ένας δικαστικός ο οποίος μου είπε ότι είμαι γιος του Χουάν Κάρλος. Όλοι μου έλεγαν ότι του μοιάζω καταπληκτικά μέχρι τότε...», πρόσθεσε.

Στην πραγματικότητα, ο ισχυρισμός δεν είναι νέος. Για πολύ καιρό κανείς δεν ήθελε να πιστέψει ότι ο Αλμπέρτο Σολαρ θα μπορούσε να είναι ο γιος του Χουάν Κάρλος. Τότε όμως εμφανίστηκε μια Βελγίδα, η οποία ισχυριζόταν πως είναι επίσης παιδί εκτός γάμου του πρώην βασιλιά της Ισπανίας και η οποία, έπειτα από σχετικό τεστ DNA αποδείχτηκε πως έχει τα ίδια γονίδια με τον Αλμπέρτο Σολάρ. Στη συνέχεια και οι δύο προσπάθησαν να αναγκάσουν τον Χουάν Κάρλος να κάνει ανάλογο τεστ δικαστικά, αλλά απέτυχαν. Ο Αλμπέρτο Σολαρ έγραψε μάλιστα 90 φορές στον βασιλιά αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Παρ 'όλα αυτά, είναι ήρεμος και λέει στο RTL : «Ζω κανονικά, είμαι κανονικός άνθρωπος, σηκώνομαι το πρωί και κοιμάμαι το βράδυ χωρίς προβλήματα».