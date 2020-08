Αθλητικά

Σάκκαρη: επική νίκη με ανατροπή κόντρα στη Σερένα Ουίλιαμς

Στα ημιτελικά του Σινσινάτι Όπεν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά από την ιστορική της νίκη απέναντι στη Σερένα.

Η Μαρία Σάκκαρη προελαύνει στο Cincinnati Open, το οποίο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με επική εμφάνιση κι ενώ βρέθηκε να χάνει το πρώτο σετ βρήκε το ψυχικό σθένος ν΄ αντιδράσει απέναντι στην θρυλική, Σερένα Ουίλιαμς και να φέρει τα πάνω κάτω.

Το Νο21 της παγκόσμιας κατάταξης πανηγύρισε (δικαιολογημένα) στο φινάλε με 2-1 σετ και ταυτόχρονα πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του τουρνουά.

Η κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, προηγήθηκε με 5-2 στα games, η Σάκκαρη αντέδρασε, αλλά η Αμερικανίδα βρήκε τον τρόπο να τελειώσει το σετ με 7-5.

Στο δεύτερο έγινε τεράστια μάχη, με την Σάκκαρη να παίρνει προβάδισμα με 3-1, ωστόσο, η 38χρονη Ουίλιαμς δεν το έβαλε κάτω και πέρασε ξανά μπροστά με τέσσερα σερί games! Η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, όμως, κατάφερε να στείλει το σετ στο τάι μπρέικ, όπου ισοφάρισε με 7-6 (5).

Τα πράγματα έγιναν πολύ εύκολα για την Σάκκαρη στο τρίτο σετ, όπου έκανε «περίπατο». Προηγήθηκε με 5-0 κι έφτασε πολύ εύκολα στο 6-1 και στη νίκη-πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Μετά τον αγώνα η νικήτρια παραδέχθηκε ότι δεν έπαιξε καλά, ωστόσο, εξέφρασε την ικανοποίηση της για την επιτυχία της επί της μεγάλης αντιπάλου της, «Δεν έκανα καλό ματς, αλλά είμαι εξαιρετικά χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Η Σερένα αποτελεί ένα πρότυπο για μένα και για τις υπόλοιπες αθλήτριες. Αυτά που έχει πετύχει στην καριέρα της είναι απίστευτα και δεν είμαι βέβαιη εάν θα μπορέσει να το κάνει κάποιος άλλος στο μέλλον».

Αντίπαλος της Σάκκαρη στους προημιτελικούς θα είναι η Βρετανή, Γιοάνα Κόντα, η οποία πέρασε το εμπόδιο της Βέρα Σβονάρεβα με 2-0 (6-4, 6-2).