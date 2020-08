Κοινωνία

Διπλό επεισόδιο με τουρκική ακταιωρό στην Χάλκη

Νέα τουρκική πρόκληση τα ξημερώματα την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών μετά από ναυάγιο στην Χάλκη.

Διπλή τουρκική πρόκληση τα ξημερώματα στην Χάλκη κατά ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκική ακταιωρός με προβολείς, ακτίνες λέιζερ αλλά και δημιουργώντας θόρυβο προσπάθησε να «τυφλώσει» ελικόπτερο Super Puma του Πολεμικού Ναυτικού την ώρα που επιχειρούσε να παραλάβει ναυτικό που είχε τραυματιστεί, ο οποίος είναι μέλος πληρώματος παραπλέοντος σκάφους που βοηθούσε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε και προσπάθεια από τουρκική ακταιωρό να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού την ώρα που έκανε έρευνα και διάσωση στην περιοχή.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Χάλκη

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 21 ν.μ. δυτικά της Χάλκης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, διασώθηκαν 96 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε Ρόδο και Κάρπαθο.



Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ωστόσο, κάνουν λόγο και για δύο παιδιά που αγνοούνται στα νερά του Αιγαίου.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώθηκε τις απογευματινές ώρες για σκάφος σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες και κινητοποιήθηκε άμεσα το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) .



Στην περιοχή, προς εντοπισμό των αλλοδαπών, έσπευσαν τέσσερα (04) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και πέντε (05) παραπλέοντα εμπορικά πλοία, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί σώοι 96 αλλοδαποί.



Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, βρέθηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης όπου και έδωσε εντολή να διατεθεί κάθε πρόσφορο μέσο στην περιοχή για την επιχείρηση.