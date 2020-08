Κοινωνία

Aπόδραση κρατουμένου από το ΑΤ Ομόνοιας

Πώς ξέφυγε από τα "χέρια" των αστυνομικών. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπιασμό του δραπέτη.

Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε στις 14:40, κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων προς το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία δραπέτης είναι ένας Αλβανός κακοποιός, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης από τους αστυνομικούς του οικείου τμήματος.

Κατά την επιστροφή του από τα δικαστήρια προς το τμήμα και συγκεκριμένα τη στιγμή που έβγαινε από το υπηρεσιακό όχημα για να μεταφερθεί στο κελί του ο 28χρονος κατάφερε να αποδράσει. Μαζί επιχείρησε να φύγει κι ένας άλλος κρατούμενος, αλλά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν .

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και σύλληψη του δραπέτη.