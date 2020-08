Παράξενα

Άρπαξε τσάντα με 130000 ευρώ από ταξί!

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Πώς έφτασε στα ίχνη του η Αστυνομία.





Μία υπόθεση κλοπής χιλιάδων ευρώ από ταξί, που έγινε τον Οκτώβριο του 2019, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 32χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, όπως μετέδωσε το thestival.gr.

Ο 32χρονος τον Οκτώβριο του 2019, αφαίρεσε από χώρο αποσκευών σταθμευμένου ταξί στην περιοχή της Καλαμαριάς, τσάντα ιδιοκτησίας του οδηγού του οχήματος που περιείχε 130.000 ευρώ.

Το αυτοκίνητο με το οποίο κινήθηκε ο δράστης βρέθηκε και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της κλοπής.

