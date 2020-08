Κοινωνία

Εξάρχεια: Καταγγελία για πυροβολισμούς στο “ΒΟΞ” (εικόνες)

Τι αναφέρεται για την επίθεση κατά του χώρου, που τελεί υπό κατάληψη.

Σοβαρό επεισόδιο καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν με στόχο την κατάληψη του ΒΟΞ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν άγνωστος πυροβόλησε τον χώρο που βρίσκεται στην πλατεία της περιοχής.

Συνολικά υπήρξαν 8 πυροβολισμοί χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.