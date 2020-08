Κοινωνία

Έκανε το διαμέρισμα του “ξενώνα” για παράτυπους μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το… αζημίωτο, ο δράστης είχε κάνει το σπίτι του… κρησφύγετο και υπνωτήριο για αλλοδαπούς χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Συνελήφθη στην περιοχή της Πλατείας Βικτωρίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 28χρονος αλλοδαπός, για διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίσθηκε στην περιοχή της Πλατείας Βικτωρίας διαμέρισμα πολυκατοικίας, το οποίο είχε μετατραπεί σε "άτυπο ξενώνα", όπου τα δωμάτια είχαν διαχωριστεί σε χωριστά υπνοδωμάτια και χρησιμοποιείτο συστηματικά ως χώρος διαμονής και απόκρυψης αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και στερούντο παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 42χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του "άτυπου ξενώνα", είχε υπενοικιάσει το εν λόγω διαμέρισμα και εντόπιζε υποψήφιους πελάτες-αλλοδαπούς στην Πλατεία Βικτωρίας, από τους οποίους απαιτούσε για τη διαμονή τους να του καταβάλλουν κατ' άτομο, το χρηματικό ποσό των -30- ευρώ την εβδομάδα ή των -100- ευρώ μηνιαίως.

Εντός του διαμερίσματος εντοπίσθηκαν -6- αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν προσωρινά εντός αυτού, έχοντας καταβάλλει στον συλληφθέντα χρηματικά ποσά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Οι ανωτέρω όπως εξακριβώθηκε, είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα, στερούντο παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων και σε βάρος του θα κινηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης.