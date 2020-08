Αθλητικά

Community Shield: Θρίαμβος για την Άρσεναλ κόντρα στη Λίβερπουλ

Οι «κανονιέρηδες» με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, πανηγύρισαν και στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Το δεύτερο τρόπαιό της μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα πανηγύρισε η Άρσεναλ, η οποία μετά το κύπελλο Αγγλίας κατέκτησε σήμερα και το Community Shield (δηλαδή το σούπερ καπ), νικώντας στο Γουέμπλεϊ τη Λίβερπουλ με 5-4 στα πέναλτι.

Είναι η 16η φορά που οι «κανονιέρηδες» κατακτούν τον τίτλο, μένοντας μόνοι δεύτεροι στη λίστα με τους πολυνίκες του θεσμού, όπου επικεφαλής είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 21 τρόπαια.

Ο κανονικός αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 1-1, με τους κυπελλούχους να ανοίγουν το σκορ στο 12΄ με τον Ομπαμεγιάνγκ και τους πρωταθλητές «ρεντς» να απαντούν στο 73΄ με τον Μιναμίνο, που μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Παράταση δεν προβλεπόταν κι έτσι το τρόπαιο κρίθηκε από την άσπρη βούλα, όπου οι Λονδρέζοι ήταν απόλυτα εύστοχοι (σκόραραν οι Νέλσον, Μέιτλαντ-Νάιλς, Σοάρες, Νταβίντ Λουίζ και Ομπαμεγιάνγκ).

Ο Γιούργκεν Κλοπ είδε τον νεαρό Μπρούστερ να «σημαδεύει» το δοκάρι του Μαρτίνες κι έτσι οι εύστοχες εκτελέσεις των Σαλάχ, Φαμπίνιο, Μιναμίνο και Τζόουνς δεν έφτασαν στους πρωταθλητές.

Να σημειωθεί ότι ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο της Λίβερπουλ, ενώ ο Σκωράτης Παπασταθόπουλος ήταν εκτός αποστολής της Άρσεναλ.