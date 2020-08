Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: Παγκόσμιο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων

Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ σε κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο είχε καταγραφεί τον Ιούλιο στις ΗΠΑ.

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 78.761 νέα κρούσματα του κορονοϊού σε διάστημα 24 ωρών, νέο παγκόσμιο, αρνητικό ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 17 Ιουλίου στις ΗΠΑ, με 77.638 νέα κρούσματα.

Πλέον η Ινδία είναι επισήμως η τρίτη παγκοσμίως πλέον πληγείσα χώρα από την covid-19, μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, με 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2. Συνολικά 63.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από κορονοϊό στη χώρα.

Το θλιβερό ρεκόρ ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά τη χαλάρωση από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι των μέτρων που ισχύουν από τον Μάρτιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει η ινδική οικονομία.

Το ινδικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα επιτρέπονται οι πολιτιστικές, αθλητικές και πολιτικές συγκεντρώσεις, με τη συμμετοχή έως 100 ατόμων και την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες φορούν μάσκα και τηρούν αποστάσεις.

Επίσης θα ξεκινήσουν ξανά, "σταδιακά" τα δρομολόγια του μετρό στις μεγάλες πόλεις της Ινδίας. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε αυτό το στάδιο, όμως μπορούν να πραγματοποιούνται συναντήσεις δασκάλων- μαθητών στον σχολικό χώρο και σε εθελοντική βάση.

Η πανδημία του κορονοϊού, αφού έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις μεγάλες ινδικές πόλεις όπως το Νέο Δελχί και το Μουμπάι, πλέον έχει εξαπλωθεί σε μικρότερες πόλεις και την επαρχία.

Εν τω μεταξύ, περισσότερα από 25 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί επισήμως σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά στην αμερικανική ήπειρο, σύμφωνα με απολογισμό των πρακτορείων AFP και Reuters βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που υπάρχουν μέχρι σήμερα στις 07:20 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά τουλάχιστον 25.029.250 κρούσματα της covid-19 έχουν εντοπιστεί επισήμως σε όλο τον κόσμο και 842.915 θάνατοι.