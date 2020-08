Αθλητικά

NBA: Επιστροφή των Μπακς με πρόκριση στα ημιτελικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον έφτασαν σε double double με τους Μπακς να επικρατούν επί των Ορλάντο Μάτζικ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον έφτασαν σε double double καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στο γήπεδο μετά την διακοπή-διαμαρτυρία, νικώντας 118-104 τους Ορλάντο Μάτζικ, για να ολοκληρώσουν με 4-1 την μεταξύ τους σειρά των αγώνων στο ESPN Wide World of Sports Complex και να εξασφαλίσουν θέση στα ημιτελικά της Ανατολής απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο πρώτος αγώνας με τους Χιτ θα γίνει το βράδυ (23:00) της Δευτέρας (31/8) , ενώ η προγραμματισμένη σειρά των ημιτελικών είναι : 31/8, 2/9, 4/9, 6/9, 8/9, 10/9 και 12/9, με την ομάδα που θα προκριθεί να χρειάζεται φυσικά τέσσερις νίκες.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 28 πόντους (8/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/5 βολές) μάζεψε 17 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, είχε 1 κόψιμο και έκανε 3 λάθη σε 28:22 χρόνο συμμετοχής.

Από κοντά και ο Μίντλετον, με 21 πόντους, 10 ριμπαόυντ και 7 ασίστ. Κορυφαίος παίκτης σκόρερ για τους Μάτζικ ήταν ο Βούτσεβιτς που μάλιστα έφτασε σε double double με 22 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Εξαιρετικοί-για μία ακόμα φορά – οι ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις, οδήγησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς σε νίκη με 131-122 επί των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς , φτάνοντας στο 4-1 και στη πρόκριση στα ημιτελικά των playoffs του NBA, περιμένοντας εκεί την ομάδα που θα προχωρήσει από το ζευγάρι Χιούστον-Οκλαχόμα.

Χωρίς τον Ντέιμιαν Λίλαρντ που απουσίαζε λόγω τραυματισμού, ο Τζέιμς τελείωσε το παιχνίδι με triple double, 36 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ ενώ ο Άντονι Ντέιβις είχε 43 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στους 36 πόντους...σταμάτησε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, πρώτος σκόρερ και κορυφαίος για τους Μπλέιζερς.

Μία νίκη από τα ημιτελικά χωρίζει πλέον τους Χιούστον Ρόκετς μετά την άνετη επικράτησή τους με 114-80 επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, κάνοντας το 3-2 στην σειρά των αγώνων. Σημαντική η επιστροφή του Ράσελ Ουέστμπρουκ, που είχε 7 πόντους, ισάριθμες ασίστ και 6 ριμπάουντ στα 23:35 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ κορυφαίος ήταν ο Χάρντεν , ο οποίος σταμάτησε στους 31 πόντους. Για τους Θάντερ, σε Double double έφτασε ο Άνταμς με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Αποτελέσματα των αγώνων playoffs:

Μιλγουόκι-Ορλάντο 118-104 (4-1)

Χιούστον-Οκλαχόμα 114-80 (3-2)

ΛΑ Λέικερς-Πόρτλαντ-ΛΑ Λέικερς 131-122 (4-1)