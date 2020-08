Πολιτική

Πέθανε ο Νίκος Γκελεστάθης

Πλήρης ημερών άφησε την τελευταία του πνοή, ένα από τα ιστορικά στελέχη της ΝΔ.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών, άφησε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και Υπουργός της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Νίκος Γκελεστάθης.

Ο διακεκριμένος πολιτικός γεννήθηκε το 1930 στη Δεσφίνα Φωκίδας και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εξελέγη βουλευτής Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία το 1981, 1985, 1989 (Ιούνιο και Νοέμβριο), 1990, 1993, 1996 και 2000.

Διετέλεσε υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (1990 - 1992) και υπουργός Δημόσιας Τάξης (1992 - 1993), στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

"Η πολιτική ζωή αποχαιρετά, σήμερα, μία ευγενική μορφή της και η Νέα Δημοκρατία ένα ιστορικό στέλεχός της" ανέφερε στη συλλυπητήρια δήλωση του για την απώλεια του Νίκου Γκελεστάθη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι ο Νίκος Γκελεστάθης "επί δεκαετίες, υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια την πατρίδα ως βουλευτής και υπουργός. Του αξίζει, λοιπόν, κάθε τιμή".

"Εκφράζουμε τη μεγάλη μας θλίψη για την απώλεια του Νίκου Γκελεστάθη, βουλευτή, υπουργού και κορυφαίου στελέχους του κόμματός μας επί σειρά ετών" ανέφερε η Νέα Δημοκρατία σε συλλυπητήρια ανακοίνωση της για την απώλεια του πρώην υπουργού και επί οκτώ συνεχείς φορές εκλεγμένου βουλευτή Νίκου Γκελεστάθη.

"Ο Νίκος Γκελεστάθης ανήκε σε μια γενιά που είχε θέσει ως μέγιστο καθήκον την υπηρεσία προς τον τόπο και την προσφορά προς το έθνος" σημείωσε η Νέα Δημοκρατία και πρόσθεσε:

"Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε όλο του το βίο δούλεψε σκληρά για την αγαπημένη του Φωκίδα και τους ανθρώπους της. Οι συμπατριώτες του, του επέστρεψαν αυτή την αγάπη και τον εξέλεξαν οκτώ φορές βουλευτή Φωκίδας για τη Νέα Δημοκρατία, από το 1981 μέχρι το 2000".

Η Νέα Δημοκρατία σημείωσε επίσης ότι στην περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το '90-'93, ο Νίκος Γκελεστάθης πρόσφερε στη χώρα από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (1990-1992) και Δημοσίας Τάξεως (1992-1993) και κατέληξε.

"Ο Νίκος Γκελεστάθης υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία με πάθος και πρόσφερε πολλά σε πολύ δύσκολα χρόνια για την παράταξή μας. Στην οικογένειά του και ειδικότερα στην κόρη του Ιωάννα εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια".

Και κατέληξε, "Προσωπικά είχα την τύχη να τον γνωρίσω από τα πρώτα μου βήματα. Και οι σοφές συμβουλές του θα με συνοδεύουν πάντα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του".