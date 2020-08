Κοινωνία

Προσπάθησαν να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Τουρκία μέσω... Έβρου (εικόνες)

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε έρευνα στο όχημα τους.

Περισσότερα από 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης επιχείρησαν να μεταφέρουν από την Αθήνα και μέσω του Έβρου στην Τουρκία, τέσσερα άτομα τα οποία συνελήφθησαν χθες στην Εγνατία Οδό μεταξύ Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης και έπειτα από εμπεριστατωμένες έρευνες για τη μεταφορά ποσότητας ναρκωτικών από την Αθήνα στον Έβρο με σκοπό την εξαγωγή τους στη γείτονα, εντοπίστηκαν σε κινούμενα επί της Εγνατίας Οδού, ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα, τέσσερα μέλη σπείρας, οι δύο εκ των οποίων σε όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων και οι άλλοι δύο στο αυτοκίνητο που μετέφερε την εν λόγω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., του αστυνομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν στην κατοχή τους 16 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 16.369 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών, χρηματικό ποσό 3.995 ευρώ και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.