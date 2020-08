Αθλητικά

“Πλώρη” για Ιταλία βάζει ο Παπασταθόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρτέτα, δεν τον υπολογίζει στα σχέδιά του για τη νέα σεζόν. Τι γράφουν ιταλικά ΜΜΕ.

O Σωκράτης Παπασταθόπουλος θα συναντηθεί με τον Κώστα Μανωλά στη Νάπολι. Ο 32χρονος Ελληνας διεθνής αμυντικός έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Αρσεναλ, αλλά όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του Λονδίνου, Μικέλ Αρτέτα, δεν τον υπολογίζει στα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.



Σύμφωνα μάλιστα με την «Rai Sport», η Νάπολι τα βρήκε με την Αρσεναλ για την αγορά του. Ο διεθνής στόπερ θα επιστρέψει στη Serie A, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της Μίλαν, για να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζενάρο Γκατούζο.



Στα 4.5 εκατ. ευρώ το κόστος της αγοράς του, τριετές συμβόλαιο αντί 2.5 εκατ. τη σεζόν θα υπογράψει ο διεθνής άσος, ο οποίος έχει ήδη μιλήσει με τον προπονητή της Νάπολι.