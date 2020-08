Κόσμος

Κομισιόν σε Ερντογάν: η ένταση ανησυχεί όλη την Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν οι Βρυξέλλες από την Τουρκία για τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Τι συζήτησαν Μπορέλ – Τσαβούσογλου

Την εξεύρεση μια ειρηνικής λύσης στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά από την Τουρκία η Κομισιόν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η Ε.Ε. αναμένει από την Τουρκία να βρει μια ειρηνική λύση στις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι ενέργειες της Αγκυρας προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρη την Ε.Ε.».

Ακόμη κάλεσε την Τουρκία να προχωρήσει σε διάλογο αντί των μονομερών ενεργειών που κλιμακώνουν τις εντάσεις.

Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το πρωί ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, οι Τσαβούσογλου και Μπορέλ συζήτησαν θέματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αρμόδιο για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πήτερ Στάνο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζ. Μπορέλ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μ. Τσαβούσογλου, στο πλαίσιο των επαφών που έχουν, κάνοντας αναφορά παράλληλα σε παλαιότερες τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις των δύο ανδρών.



«Στην προκειμένη περίπτωση ο βασικός λόγος της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να ενημερώσει για το αποτέλεσμα και τις συζητήσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο Πήτερ Στάνο και συμπλήρωσε ότι «η τουρκική πλευρά ενημερώθηκε τόσο δημόσια, μέσα από τα μηνύματα από το Γκίμνιχ και εν συνεχεία απευθείας και προσωπικά από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, για τις προσδοκίες της ΕΕ από την Τουρκία για να βρεθεί λύση, ειρηνική και ήρεμη στις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης ενημερώθηκε για το πώς η ΕΕ βλέπει το δρόμο προς την αποκλιμάκωση, καθώς και τα μέτρα που η ΕΕ είναι έτοιμη να πάρει - και ήδη λαμβάνει - για να αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά η οποία είναι, όπως ξεκάθαρα δήλωσαν οι υπουργοί, πηγή ανησυχίας για ολόκληρη της ΕΕ».