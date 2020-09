Κόσμος

“Παραβιάζουν το Σύνταγμα όσοι φτύνουν πολιτικούς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει ένα πλήθος πολλών δεκάδων ανθρώπων να αποδοκιμάζουν τον υπουργείο Υγείας της Γερμανίας.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ δήλωσε ότι οι πολέμιοι των μέτρων κατά του κορονοϊού, οι οποίοι προσέβαλαν και έφτυσαν τον υπουργό Υγείας Γενς Σπαν παραβίασαν το Σύνταγμα.

Ένα βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter από έναν δημοσιογράφο της εφημερίδας Bild, δείχνει ένα πλήθος πολλών δεκάδων ανθρώπων να αποδοκιμάζουν και να φωνάζουν "Ντροπή!" την ώρα που ο Σπαν αποχωρούσε από ένα κτίριο στο Μπέργκις Γκλάντμπαχ, το Σάββατο, έπειτα από μια προεκλογική του εμφάνιση με το κόμμα του, τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU).

Ο Σπαν προσέγγισε το πλήθος κάνοντας μια χειρονομία που έδειχνε ότι επιθυμεί να μιλήσει, αλλά στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του, ενώ το γιουχάισμα συνεχιζόταν.

"Όποιος φτύνει και παρενοχλεί δημοκρατικά εκλεγμένους πολιτικούς παραβιάζει το γερμανικό Σύνταγμα και θέτει εαυτόν στο περιθώριο", έγραψε στο Twitter ο Αλτμάιερ.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Rheinische Post ο Σπαν, η κοινωνία μπορεί να παραμείνει ενωμένη μόνο αν υπάρχει διάλογος με εκείνους που αντιτίθενται στα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού.

"Αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να ακούσουν. Όταν ο κόσμος φωνάζει, φτύνει και προσβάλλει ο ένας τον άλλον, απλώς δεν λειτουργεί", πρόσθεσε.

Το Σάββατο, η αστυνομία διέλυσε διαδήλωση πολλών χιλιάδων ανθρώπων που διαμαρτύρονταν κατά των περιορισμών λόγω κορονοϊού στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο, και συνέλαβε 300 διαδηλωτές όταν αρνήθηκαν να φορέσουν μάσκα και να κρατήσουν αποστάσεις όπως τους ζητήθηκε.